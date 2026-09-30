https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-ukraynadan-gelen-silahlar-avrupanin-herhangi-bir-ulkesindeki-suclularin-eline-gecebilir-1109172154.html

Zaharova: Ukrayna'dan gelen silahlar, Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki suçluların eline geçebilir

Zaharova: Ukrayna'dan gelen silahlar, Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki suçluların eline geçebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'dan gelen silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T17:56+0300

2026-09-30T17:56+0300

2026-09-30T18:30+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kiev

nazi̇

silah

ukrayna silahlı kuvvetleri

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan yayılan silahlar konusuna değinen Zaharova, söz konusu silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini ifade etti.Zaharova ayrıca Ukrayna'nın, kendi topraklarından hiçbir engelle karşılaşmaksızın yayılan ve Kiev'deki yozlaşmış Nazi rejimini ayakta tutanlara karşı kullanılabilecek silahlarla yapılan kaçakçılığa dahil olduğunu vurguladı.Rus diplomat, "Ukrayna'da bulunan her türlü yabancı askeri birlik, Rusya için meşru bir hedeftir" uyarısında bulundu.Zaharova, Ukrayna ordusunda vahim düzeyde bir personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle kadınların seferber edilmesi konusunun yeniden gündeme geldiğini ifade etti.Sözcü, Vladimir Zelenskiy'in BM Genel Kurulu'nda sarf ettiği barış arzusuna dair ifadelerin içi boş sözlerden ibaret olduğunu, zira kendisinin kayıplarını telafi etmek ve çatışmayı tırmandırmak için soluklanmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.‘Kiev rejimi, ‘Buça 2.0’ sahnelemeye çalışıyor’Zaharova, Kiev rejiminin Alyoşki'deki vahim insani durumu yoğun bir şekilde göndeme getirerek bu kenti ‘Buça 2.0’ye dönüştürmeye çalıştığını ifade etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kente yönelik 717 saldırı gerçekleştirmiş olmasına rağmen, bu şehirdeki krizden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını vurgulayan Zaharova, Ukrayna birliklerinin saldırılarının hem topçu sistemleri ve havan topları ile hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, nazi̇, silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, avrupa, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu