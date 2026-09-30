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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-ukraynadan-gelen-silahlar-avrupanin-herhangi-bir-ulkesindeki-suclularin-eline-gecebilir-1109172154.html
Zaharova: Ukrayna'dan gelen silahlar, Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki suçluların eline geçebilir
Zaharova: Ukrayna'dan gelen silahlar, Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki suçluların eline geçebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'dan gelen silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T17:56+0300
2026-09-30T18:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
kiev
nazi̇
silah
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan yayılan silahlar konusuna değinen Zaharova, söz konusu silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini ifade etti.Zaharova ayrıca Ukrayna'nın, kendi topraklarından hiçbir engelle karşılaşmaksızın yayılan ve Kiev'deki yozlaşmış Nazi rejimini ayakta tutanlara karşı kullanılabilecek silahlarla yapılan kaçakçılığa dahil olduğunu vurguladı.Rus diplomat, "Ukrayna'da bulunan her türlü yabancı askeri birlik, Rusya için meşru bir hedeftir" uyarısında bulundu.Zaharova, Ukrayna ordusunda vahim düzeyde bir personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle kadınların seferber edilmesi konusunun yeniden gündeme geldiğini ifade etti.Sözcü, Vladimir Zelenskiy'in BM Genel Kurulu'nda sarf ettiği barış arzusuna dair ifadelerin içi boş sözlerden ibaret olduğunu, zira kendisinin kayıplarını telafi etmek ve çatışmayı tırmandırmak için soluklanmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.‘Kiev rejimi, ‘Buça 2.0’ sahnelemeye çalışıyor’Zaharova, Kiev rejiminin Alyoşki'deki vahim insani durumu yoğun bir şekilde göndeme getirerek bu kenti ‘Buça 2.0’ye dönüştürmeye çalıştığını ifade etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kente yönelik 717 saldırı gerçekleştirmiş olmasına rağmen, bu şehirdeki krizden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını vurgulayan Zaharova, Ukrayna birliklerinin saldırılarının hem topçu sistemleri ve havan topları ile hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, nazi̇, silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, avrupa, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, nazi̇, silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, avrupa, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu

Zaharova: Ukrayna'dan gelen silahlar, Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki suçluların eline geçebilir

17:56 30.09.2026 (güncellendi: 18:30 30.09.2026)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'dan gelen silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan yayılan silahlar konusuna değinen Zaharova, söz konusu silahların Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini ifade etti.
Zaharova ayrıca Ukrayna'nın, kendi topraklarından hiçbir engelle karşılaşmaksızın yayılan ve Kiev'deki yozlaşmış Nazi rejimini ayakta tutanlara karşı kullanılabilecek silahlarla yapılan kaçakçılığa dahil olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, "Ukrayna'da bulunan her türlü yabancı askeri birlik, Rusya için meşru bir hedeftir" uyarısında bulundu.
Zaharova, Ukrayna ordusunda vahim düzeyde bir personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle kadınların seferber edilmesi konusunun yeniden gündeme geldiğini ifade etti.
Sözcü, Vladimir Zelenskiy'in BM Genel Kurulu'nda sarf ettiği barış arzusuna dair ifadelerin içi boş sözlerden ibaret olduğunu, zira kendisinin kayıplarını telafi etmek ve çatışmayı tırmandırmak için soluklanmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

‘Kiev rejimi, ‘Buça 2.0’ sahnelemeye çalışıyor’

Zaharova, Kiev rejiminin Alyoşki'deki vahim insani durumu yoğun bir şekilde göndeme getirerek bu kenti ‘Buça 2.0’ye dönüştürmeye çalıştığını ifade etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kente yönelik 717 saldırı gerçekleştirmiş olmasına rağmen, bu şehirdeki krizden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını vurgulayan Zaharova, Ukrayna birliklerinin saldırılarının hem topçu sistemleri ve havan topları ile hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığını vurguladı.
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