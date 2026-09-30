https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cianin-gizli-dosyalari-komplo-teorisini-daha-ispatladi-abdnin-havayi-zehirleyen-iklim-silahi-ifsa-1109154360.html

CIA'nın gizli dosyaları, komplo teorisini daha ispatladı: ABD'nin havayı zehirleyen 'iklim silahı' ifşa oldu

CIA'nın gizli dosyaları, komplo teorisini daha ispatladı: ABD'nin havayı zehirleyen 'iklim silahı' ifşa oldu

Sputnik Türkiye

CIA'nın 1965 tarihli gizliliği kaldırılmış belgeleri yeniden gündeme geldi. Dosyalar, ABD'nin yağışı artırmaktan fırtınaları değiştirmeye uzanan hava... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T12:00+0300

2026-09-30T12:00+0300

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) arşivlerinde bulunan 61 yıllık bir dosya, sosyal medyada ortaya atılan “ABD onlarca yıldır gökyüzünü zehirliyor” iddialarıyla yeniden gündeme geldi.7 Ekim 1965 tarihli ve “Weather Modification” (Hava Modifikasyonu) başlıklı gizli belgede, ABD'nin hava olaylarını değiştirmeye yönelik araştırmalara ilgisinin hızla arttığı görülüyor. Ancak sosyal medyada yayılan iddiaların aksine belge, CIA'nın 1965'ten bu yana gökyüzüne gizlice “zehirli maddeler” püskürttüğünü kanıtlamıyor.CIA belgesinde dikkat çeken rakam: Kaynak dört katına çıktıCIA'nın 2003 yılında kamuya açtığı dosyada, ABD'nin hava modifikasyonu araştırmalarına sağladığı federal desteğin 1967'de 1963 seviyesinin yaklaşık dört katına çıkacağı belirtiliyor.Dosyaya eklenen federal bütçe tablosunda hava modifikasyonuna ayrılan toplam kaynak 1963 için 2,76 milyon dolar, 1965 için 4,72 milyon dolar, 1967 için ise 10,97 milyon dolar olarak gösteriliyor.Araştırmalar yalnızca tek bir kurum tarafından yürütülmüyordu. Ulusal Bilim Vakfı (NSF), İçişleri Bakanlığı, Donanma, Hava Kuvvetleri ve diğer federal kurumlar çeşitli projelerde yer alıyordu.Beyaz Saray da programın arkasındaydıCIA belgesinde dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ın hava modifikasyonu araştırmalarının genişletilmesine verdiği destek de yer alıyor.Dosyaya eklenen 14 Eylül 1965 tarihli Beyaz Saray mektubunda Johnson, hava modifikasyonunda ilerleme sağlanmasını istediğini belirtiyor ve geniş kapsamlı bir araştırma programı oluşturulmasını destekliyordu.Program kapsamında yağışların artırılması, sis ve bulutların dağıtılması, dolunun bastırılması ve şiddetli fırtınaların değiştirilmesi gibi farklı alanlarda araştırmalar yürütülüyordu.Johnson'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemdeBelgelerin yeniden dolaşıma girmesi, Johnson'ın 1962 yılında yaptığı ve hava kontrolü tartışmalarında sık sık alıntılanan konuşmasını da yeniden gündeme taşıdı.Johnson'ın dönemin uzay ve meteoroloji araştırmalarının geleceğine ilişkin değerlendirmeleri, hava olaylarının gözlemlenmesi ve gelecekte kontrol edilebilmesi ihtimalinin ABD yönetiminin stratejik gündeminde bulunduğunu gösteriyordu.Nitekim Johnson, başkanlığı döneminde Kongre'ye gönderdiği 1967 tarihli mesajında da federal hükümetin hava durumunu değiştirme kapasitesi geliştirmeyi hedeflediğini açıkça ifade etti. Başkan, bazı bulutlarda tohumlama yöntemiyle yağışın yüzde 10'a kadar artırılabileceğine ilişkin araştırma sonuçlarını Kongre'ye aktardı.Araştırmadan savaş alanına: Project PopeyeHava modifikasyonu çalışmaları birkaç yıl içinde yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmadı.ABD yönetiminin gizli Project Popeye programı kapsamında Vietnam Savaşı sırasında hava olaylarını askeri amaçlarla değiştirmeye çalıştığı bugün resmi ABD belgeleriyle doğrulanmış durumda.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 13 Ocak 1967 tarihli çok gizli memorandumda, Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Vietnam ve Laos'taki ikmal yollarında yağışı artırmak amacıyla bulut tohumlama operasyonu başlatmak için izin istediği görülüyor.Amaç Ho Chi Minh yolunu çamura çevirmektiProject Popeye'ın temel hedefi, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki ikmal hatlarında yağışı artırarak kamyon trafiğini zorlaştırmaktı.Programın deneme aşaması Ekim 1966'da Laos'ta gerçekleştirildi. Resmi memoranduma göre 50'den fazla bulut tohumlama deneyi yapıldı ve ABD Savunma Bakanlığı sonuçları son derece başarılı olarak değerlendirdi.Belgede tohumlanan bulutların yüzde 82'sinin kısa süre içinde yağış ürettiği öne sürülürken, yetkililer deneylerin aynı zamanda önemli bir sorun ortaya çıkardığını kabul etti: Yağışın miktarı ve etkileyeceği alan kesin olarak kontrol edilemiyordu.ABD hava durumunu gerçekten silah olarak kullandıProject Popeye, 1967'den 1972'ye kadar devam etti. Programın amacı muson yağışlarını uzatarak Ho Chi Minh ikmal hattındaki yolları yumuşatmak, toprak kaymalarına yol açmak ve askeri sevkiyatı güçleştirmekti. ABD Çevre Koruma Ajansı da programı Vietnam Savaşı sırasında yürütülen gizli bir askeri hava modifikasyonu operasyonu olarak tanımlıyor.Dolayısıyla ABD'nin geçmişte hava durumunu askeri amaçlarla değiştirmeye çalıştığı bir komplo teorisi değil, resmi belgelerle doğrulanmış tarihsel bir gerçek.Hava savaşları daha sonra uluslararası anlaşmayla sınırlandıVietnam dönemindeki uygulamalar hava olaylarının savaş amacıyla değiştirilmesinin hukuki ve etik sonuçlarını da uluslararası gündeme taşıdı.Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan ENMOD Sözleşmesi, çevresel modifikasyon tekniklerinin geniş kapsamlı, uzun süreli veya ağır sonuçlar yaratacak şekilde askeri ya da düşmanca kullanılmasını yasakladı. Sözleşme 1978 yılında yürürlüğe girdi.Aradan yaklaşık 60 yıl geçmesine rağmen CIA arşivindeki belgelerin yeniden ilgi çekmesinin nedeni de burada yatıyor: Dosyalar bugün sosyal medyada ileri sürülen birçok iddiayı doğrulamıyor ancak ABD'nin hava durumunu değiştirme teknolojilerine ciddi kaynak ayırdığını ve bu teknolojiyi Vietnam Savaşı sırasında silah olarak kullanmaya çalıştığını tartışmasız biçimde ortaya koyuyor.

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