https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/unlu-futbolcu-hasan-sasin-uyusturucu-testi-sonucu-pozitif-cikti--1109152541.html
Ünlü futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Ünlü futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:18+0300
2026-09-30T11:18+0300
2026-09-30T11:21+0300
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yağız sabuncuoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
uyuşturucu testi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuğlu'nun test sonucunun da negatif çıktığı belirtildi. Kan ve idrar örneklerinde rastlandı Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin tahlil sonuçları dosyaya girdi. Laboratuvar incelemeleri sonucunda, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde ise kodein tespit edildi. Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
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hasan şaş, yağız sabuncuoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, uyuşturucu testi
hasan şaş, yağız sabuncuoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, uyuşturucu testi
Ünlü futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
11:18 30.09.2026 (güncellendi: 11:21 30.09.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuğlu'nun test sonucunun da negatif çıktığı belirtildi.
Kan ve idrar örneklerinde rastlandı
Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin tahlil sonuçları dosyaya girdi. Laboratuvar incelemeleri sonucunda, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde ise kodein tespit edildi.
Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif çıktı.