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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-hava-saldirisi-alarmlarinin-saatlik-maliyeti-45-milyon-dolar-1109155066.html
‘Ukrayna'da hava saldırısı alarmlarının saatlik maliyeti 45 milyon dolar’
‘Ukrayna'da hava saldırısı alarmlarının saatlik maliyeti 45 milyon dolar’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, hava saldırısı alarmları nedeniyle duran üretim ve iş gücü kaybının ülke ekonomisine saatte yaklaşık 45 milyon... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T12:03+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava saldırısı
ekonomi
rusya
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İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışanların sığınaklara çekilmesi ve işletmelerin üretimi durdurması ülke ekonomisinde ağır bir bilançoya yol açıyor.Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Füze ve hava saldırısı alarmları nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermesi, Ukrayna'ya her bir saat için yaklaşık 45 milyon dolarlık kayıp olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.Haberde, çalışan işletmelerin dahi alarmlar esnasında iş gücü kaybı yaşaması sebebiyle ekonominin ciddi oranda zarar gördüğü vurgulandı. Bazı bölgelerde günde 10 saati bulan alarmların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirten Kravçenko, sanayi sektörünün yalnızca bu yıl içinde uğradığı toplam zararın yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ‘İHA yarışında’ Rusya'nın gerisinde kaldığını ve jet motorlu İHA'lara karşı henüz efektif bir önleyici sistem geliştiremediklerini kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusundan-ukraynadaki-kritik-askeri-hedeflere-yeni-saldiri-1109151504.html
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ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava saldırısı, ekonomi, rusya
ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava saldırısı, ekonomi, rusya

‘Ukrayna'da hava saldırısı alarmlarının saatlik maliyeti 45 milyon dolar’

12:03 30.09.2026 (güncellendi: 12:08 30.09.2026)
© AP Photo / Andrew KravchenkoKiev, Ukrayna
Kiev, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, hava saldırısı alarmları nedeniyle duran üretim ve iş gücü kaybının ülke ekonomisine saatte yaklaşık 45 milyon dolara mal olduğunu belirtti.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışanların sığınaklara çekilmesi ve işletmelerin üretimi durdurması ülke ekonomisinde ağır bir bilançoya yol açıyor.
Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Füze ve hava saldırısı alarmları nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermesi, Ukrayna'ya her bir saat için yaklaşık 45 milyon dolarlık kayıp olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, çalışan işletmelerin dahi alarmlar esnasında iş gücü kaybı yaşaması sebebiyle ekonominin ciddi oranda zarar gördüğü vurgulandı. Bazı bölgelerde günde 10 saati bulan alarmların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirten Kravçenko, sanayi sektörünün yalnızca bu yıl içinde uğradığı toplam zararın yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ‘İHA yarışında’ Rusya'nın gerisinde kaldığını ve jet motorlu İHA'lara karşı henüz efektif bir önleyici sistem geliştiremediklerini kabul etmişti.
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