https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-hava-saldirisi-alarmlarinin-saatlik-maliyeti-45-milyon-dolar-1109155066.html

‘Ukrayna'da hava saldırısı alarmlarının saatlik maliyeti 45 milyon dolar’

‘Ukrayna'da hava saldırısı alarmlarının saatlik maliyeti 45 milyon dolar’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, hava saldırısı alarmları nedeniyle duran üretim ve iş gücü kaybının ülke ekonomisine saatte yaklaşık 45 milyon... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T12:03+0300

2026-09-30T12:03+0300

2026-09-30T12:08+0300

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hava saldırısı

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İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışanların sığınaklara çekilmesi ve işletmelerin üretimi durdurması ülke ekonomisinde ağır bir bilançoya yol açıyor.Ukrayna Ekonomi Bakanı Aleksandr Kravçenko, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Füze ve hava saldırısı alarmları nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermesi, Ukrayna'ya her bir saat için yaklaşık 45 milyon dolarlık kayıp olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.Haberde, çalışan işletmelerin dahi alarmlar esnasında iş gücü kaybı yaşaması sebebiyle ekonominin ciddi oranda zarar gördüğü vurgulandı. Bazı bölgelerde günde 10 saati bulan alarmların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirten Kravçenko, sanayi sektörünün yalnızca bu yıl içinde uğradığı toplam zararın yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ‘İHA yarışında’ Rusya'nın gerisinde kaldığını ve jet motorlu İHA'lara karşı henüz efektif bir önleyici sistem geliştiremediklerini kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusundan-ukraynadaki-kritik-askeri-hedeflere-yeni-saldiri-1109151504.html

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ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava saldırısı, ekonomi, rusya