https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusundan-ukraynadaki-kritik-askeri-hedeflere-yeni-saldiri-1109151504.html

Rus ordusundan Ukrayna’daki kritik askeri hedeflere yeni saldırı

Rus ordusundan Ukrayna’daki kritik askeri hedeflere yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen geniş kapsamlı saldırılarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bilgi işlem ve iletişim altyapısının... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T10:47+0300

2026-09-30T10:47+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî ve stratejik altyapı tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, saldırıların ana hedeflerinden birinin başkent Kiev’de bulunan De Novo veri merkezi olduğu belirtildi. Söz konusu merkezin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bilgi işleme, depolama ve iletim süreçlerini sağlayan ile internet trafiği değişiminde kritik rol oynayan ana noktalardan biri olduğu ifade edildi.Enerji ve liman altyapıları da vurulduAçıklamada, operasyonlar kapsamında vurulan diğer stratejik hedeflere ilişkin şu bilgilere yer verildi:Savunma Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarının Ukrayna’nın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini; karar alma merkezleri, savunma sanayisi işletmeleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depoların yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla hedef alınmaya devam edeceğini vurguladı.

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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)