https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusundan-ukraynadaki-kritik-askeri-hedeflere-yeni-saldiri-1109151504.html
Rus ordusundan Ukrayna’daki kritik askeri hedeflere yeni saldırı
Rus ordusundan Ukrayna’daki kritik askeri hedeflere yeni saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen geniş kapsamlı saldırılarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bilgi işlem ve iletişim altyapısının... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T10:47+0300
2026-09-30T10:47+0300
2026-09-30T10:49+0300
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî ve stratejik altyapı tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, saldırıların ana hedeflerinden birinin başkent Kiev’de bulunan De Novo veri merkezi olduğu belirtildi. Söz konusu merkezin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bilgi işleme, depolama ve iletim süreçlerini sağlayan ile internet trafiği değişiminde kritik rol oynayan ana noktalardan biri olduğu ifade edildi.Enerji ve liman altyapıları da vurulduAçıklamada, operasyonlar kapsamında vurulan diğer stratejik hedeflere ilişkin şu bilgilere yer verildi:Savunma Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarının Ukrayna’nın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini; karar alma merkezleri, savunma sanayisi işletmeleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depoların yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla hedef alınmaya devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-yuzyil-sonra-ilk-kez-durdu-aylik-kayip-200-milyon-dolar-1109150079.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusundan Ukrayna’daki kritik askeri hedeflere yeni saldırı
10:47 30.09.2026 (güncellendi: 10:49 30.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen geniş kapsamlı saldırılarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bilgi işlem ve iletişim altyapısının sağlandığı De Novo veri merkezinin ve kritik enerji tesislerinin imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî ve stratejik altyapı tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, saldırıların ana hedeflerinden birinin başkent Kiev’de bulunan De Novo veri merkezi olduğu belirtildi. Söz konusu merkezin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bilgi işleme, depolama ve iletim süreçlerini sağlayan ile internet trafiği değişiminde kritik rol oynayan ana noktalardan biri olduğu ifade edildi.
Enerji ve liman altyapıları da vuruldu
Açıklamada, operasyonlar kapsamında vurulan diğer stratejik hedeflere ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Kiev Bölgesi:
Askerî sanayi tesislerini besleyen Nalivaykovka’daki elektrik trafo merkezi, bölgenin kuzey ve güneyindeki savunma sanayisine güç sağlayan Vışgorod Hidroelektrik Santrali (HES) ile Tripolska Termik Santrali (TES) ve askerî tesislerin kesintisiz çalışmasını sağlayan Goreniçi köyündeki enerji depolama parkı hedef alındı.
Odessa Bölgesi:
İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusuna ait silah ve yakıt depolarının bulunduğu üretim-sanayi kompleksi ile Odessa Limanı'na askerî teçhizat ve çift kullanımlı mühimmat taşıyan bir gemi vuruldu.
Savunma Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarının Ukrayna’nın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini; karar alma merkezleri, savunma sanayisi işletmeleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depoların yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla hedef alınmaya devam edeceğini vurguladı.