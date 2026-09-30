https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-yuzyil-sonra-ilk-kez-durdu-aylik-kayip-200-milyon-dolar-1109150079.html

Ukrayna’da çelik üretimi yüzyıl sonra ilk kez durdu: Aylık kayıp 200 milyon dolar

Ukrayna’da çelik üretimi yüzyıl sonra ilk kez durdu: Aylık kayıp 200 milyon dolar

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy'nin eski sözcüsü Mendel, ülkedeki çelik fabrikalarının üretimi tamamen durdurduğunu belirterek çelik ihracatındaki aksamanın aylık... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T10:11+0300

2026-09-30T10:11+0300

2026-09-30T10:21+0300

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ekonomi

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Ukrayna metalürji sektöründe son bir asırdır ilk kez çelik üretiminin tamamen durduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eski Sözcüsü Yuliya Mendel, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül ayında ülke genelinde bir hafta boyunca hiç çelik üretilmediğini kaydetti.Sektördeki dev tesislerin atıl vaziyette beklediğini ve fırınların zarar gördüğünü vurgulayan Mendel, "Zarar gören fırınlardan birini yeniden faaliyete geçirmenin maliyeti en az 50 milyon dolar, yenisini inşa etmek ise yaklaşık 500 milyon dolar tutuyor. Çelik ihracatındaki duraksama Ukrayna'ya aylık 200 milyon dolar zarar getiriyor" ifadelerini kullandı.Tesisler birer birer üretimi askıya alıyorÜlkenin önde gelen çelik ve boru üreticilerinden Interpipe Steel, 22 Eylül’de faaliyetlerini durdurduğunu açıklarken, sektörün diğer önemli aktörleri Zaporojstal ve Kametstal firmalarında da üretimin 18 Eylül itibarıyla askıya alındığı bildirildi. Bir diğer büyük metalürji tesisi olan Dinyeper Metalürji Fabrikası'nın da mali sorunlar ve Eylül başında yaşanan patlamalar nedeniyle fiilen kapandığı belirtildi.Metalürji sektörü, yıllık 6.2 milyar dolarlık döviz girdisiyle Ukrayna ekonomisinde tarımdan sonra ikinci en büyük ihracat kalemini oluşturuyor. Sektör temsilcileri ülke bütçesine önemli oranda katkı sağlarken, ArcelorMetal Krivoy Rog yıllık yaklaşık 8.5 milyar grivna (189 milyon dolar), Interpipe Steel 5.56 milyar grivna (123 milyon dolar), Zaporojstal 4 milyar grivna (90 milyon dolar) ve Kametstal ise 2.5 milyar grivna (56 milyon dolar) vergi ödemesi gerçekleştiriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cin-basini-rusya-ukrayna-muzakereleri-ancak-moskovanin-sartlariyla-mumkun-1109144626.html

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