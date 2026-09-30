https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cin-basini-rusya-ukrayna-muzakereleri-ancak-moskovanin-sartlariyla-mumkun-1109144626.html

Çin basını: Rusya-Ukrayna müzakereleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün

Çin basını: Rusya-Ukrayna müzakereleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün

Sputnik Türkiye

Çin merkezli Sina haber portalı, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin koşulların Moskova’nın çıkarları doğrultusunda belirleneceğini ve cephedeki... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T00:25+0300

2026-09-30T00:25+0300

2026-09-30T00:25+0300

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moskova

avrupa birliği

müzakere

dmitriy peskov

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Sina'da yayınlanan bir makalede, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası müzakere süreci ve çatışmanın sona erme şartlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.Müzakere sürecinde ve koşulların belirlenmesinde inisiyatifin Moskova’da olması gerektiği belirtilen yazıda, “Rusya’nın stratejisi, Kiev’i diyaloğa mecbur bırakmak amacıyla misilleme saldırılarının yoğunluğunu mümkün olduğunca artırmak. Cephedeki mevcut durum da Kiev üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal’in, yoğun saldırılar zemininde altyapısını korumak amacıyla Ukrayna'daki üretimi durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.Kiev rejiminin içinde bulunduğu mali darboğaza da dikkat çekilen makalede, “Ukrayna kritik bir durumda. Hükümetin kasasında neredeyse hiç para kalmadı, Avrupa Birliği’nin bundan sonraki yardımları ise belirsizliğini koruyor” değerlendirmesi yapıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, cephede yaşanan başarısızlıkların Kiev’i vakit kaybetmeden müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini belirtmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Ukrayna birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetlerini hızla yitirdiğini ifade etmişti.

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sina, rusya, ukrayna, kiev, moskova, avrupa birliği, müzakere, dmitriy peskov