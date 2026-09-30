https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cin-basini-rusya-ukrayna-muzakereleri-ancak-moskovanin-sartlariyla-mumkun-1109144626.html
Çin basını: Rusya-Ukrayna müzakereleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün
Çin basını: Rusya-Ukrayna müzakereleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün
Sputnik Türkiye
Çin merkezli Sina haber portalı, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin koşulların Moskova’nın çıkarları doğrultusunda belirleneceğini ve cephedeki... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T00:25+0300
2026-09-30T00:25+0300
2026-09-30T00:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
sina
rusya
ukrayna
kiev
moskova
avrupa birliği
müzakere
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_0:10:3127:1769_1920x0_80_0_0_681ee94ad846a20aef0fc392dc57d43f.jpg
Sina'da yayınlanan bir makalede, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası müzakere süreci ve çatışmanın sona erme şartlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.Müzakere sürecinde ve koşulların belirlenmesinde inisiyatifin Moskova’da olması gerektiği belirtilen yazıda, “Rusya’nın stratejisi, Kiev’i diyaloğa mecbur bırakmak amacıyla misilleme saldırılarının yoğunluğunu mümkün olduğunca artırmak. Cephedeki mevcut durum da Kiev üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal’in, yoğun saldırılar zemininde altyapısını korumak amacıyla Ukrayna'daki üretimi durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.Kiev rejiminin içinde bulunduğu mali darboğaza da dikkat çekilen makalede, “Ukrayna kritik bir durumda. Hükümetin kasasında neredeyse hiç para kalmadı, Avrupa Birliği’nin bundan sonraki yardımları ise belirsizliğini koruyor” değerlendirmesi yapıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, cephede yaşanan başarısızlıkların Kiev’i vakit kaybetmeden müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini belirtmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Ukrayna birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetlerini hızla yitirdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/imfye-gore-ukrayna-onumuzdeki-uc-yil-icinde-54-milyar-dolarlik-finansman-acigiyla-karsi-karsiya-1109134329.html
sina
rusya
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_cc6a3958b066e2dae852f212b4f03486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sina, rusya, ukrayna, kiev, moskova, avrupa birliği, müzakere, dmitriy peskov
sina, rusya, ukrayna, kiev, moskova, avrupa birliği, müzakere, dmitriy peskov
Çin basını: Rusya-Ukrayna müzakereleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün
Çin merkezli Sina haber portalı, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin koşulların Moskova’nın çıkarları doğrultusunda belirleneceğini ve cephedeki tablonun Kiev üzerindeki baskıyı giderek artırdığını yazdı.
Sina'da yayınlanan bir makalede, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası müzakere süreci ve çatışmanın sona erme şartlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.
Müzakere sürecinde ve koşulların belirlenmesinde inisiyatifin Moskova’da olması gerektiği belirtilen yazıda, “Rusya’nın stratejisi, Kiev’i diyaloğa mecbur bırakmak amacıyla misilleme saldırılarının yoğunluğunu mümkün olduğunca artırmak. Cephedeki mevcut durum da Kiev üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal’in, yoğun saldırılar zemininde altyapısını korumak amacıyla Ukrayna'daki üretimi durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.
Kiev rejiminin içinde bulunduğu mali darboğaza da dikkat çekilen makalede, “Ukrayna kritik bir durumda. Hükümetin kasasında neredeyse hiç para kalmadı, Avrupa Birliği’nin bundan sonraki yardımları ise belirsizliğini koruyor” değerlendirmesi yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, cephede yaşanan başarısızlıkların Kiev’i vakit kaybetmeden müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini belirtmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Ukrayna birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetlerini hızla yitirdiğini ifade etmişti.