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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-tamamen-durdu-1109174050.html
Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu
Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Metalürji Federasyonu, büyük tesislerin devre dışı kalması nedeniyle ülkedeki çelik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T19:17+0300
2026-09-30T19:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
çelik
zaporojye
çelik endüstrisi
metalürji
lüksemburg
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Vladimir Zelenski’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, büyük metalürji fabrikalarının faaliyetlerine ara vermesi sebebiyle, eylül ayında son 100 yılda ilk kez bir hafta boyunca ülkede hiç çelik üretilmediğini açıklamıştı.Reuters’ın aktardığına göre üretim, yakın zamana kadar ülkenin en büyük tesisi olan ‘ArcelorMittal’ Krivoy Rog’da, Metinvest Grubu’na ait Zaporojstal fabrikasında ve daha küçük ölçekli bazı işletmelerde sürdürülüyordu. Ancak Ukrayna ordusunun kontrolündeki Zaporojye kentinde bulunan Zaporojstal metalürji tesisi, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından ağustos ayında faaliyetlerini durdurmuştu.Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz de 20 Eylül’de Financial Times’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın çelik endüstrisinden yoksun kaldığını ifade etmişti.Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ise eylül sonunda Ukrayna hükümetine bir bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog’daki tesisinde faaliyetleri güvenli ve sürdürülebilir biçimde yeniden başlatmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybı yaşanmasını beklediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-yuzyil-sonra-ilk-kez-durdu-aylik-kayip-200-milyon-dolar-1109150079.html
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ukrayna, çelik, zaporojye, çelik endüstrisi, metalürji, lüksemburg, reuters
ukrayna, çelik, zaporojye, çelik endüstrisi, metalürji, lüksemburg, reuters

Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu

19:17 30.09.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Metalürji Federasyonu, büyük tesislerin devre dışı kalması nedeniyle ülkedeki çelik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı.
Vladimir Zelenski’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, büyük metalürji fabrikalarının faaliyetlerine ara vermesi sebebiyle, eylül ayında son 100 yılda ilk kez bir hafta boyunca ülkede hiç çelik üretilmediğini açıklamıştı.
Reuters’ın aktardığına göre üretim, yakın zamana kadar ülkenin en büyük tesisi olan ‘ArcelorMittal’ Krivoy Rog’da, Metinvest Grubu’na ait Zaporojstal fabrikasında ve daha küçük ölçekli bazı işletmelerde sürdürülüyordu. Ancak Ukrayna ordusunun kontrolündeki Zaporojye kentinde bulunan Zaporojstal metalürji tesisi, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından ağustos ayında faaliyetlerini durdurmuştu.
Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz de 20 Eylül’de Financial Times’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın çelik endüstrisinden yoksun kaldığını ifade etmişti.
Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ise eylül sonunda Ukrayna hükümetine bir bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog’daki tesisinde faaliyetleri güvenli ve sürdürülebilir biçimde yeniden başlatmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybı yaşanmasını beklediklerini kaydetti.
Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da çelik üretimi yüzyıl sonra ilk kez durdu: Aylık kayıp 200 milyon dolar
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