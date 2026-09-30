https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-tamamen-durdu-1109174050.html
Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu
Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Metalürji Federasyonu, büyük tesislerin devre dışı kalması nedeniyle ülkedeki çelik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T19:17+0300
2026-09-30T19:17+0300
2026-09-30T19:17+0300
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metalürji
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Vladimir Zelenski’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, büyük metalürji fabrikalarının faaliyetlerine ara vermesi sebebiyle, eylül ayında son 100 yılda ilk kez bir hafta boyunca ülkede hiç çelik üretilmediğini açıklamıştı.Reuters’ın aktardığına göre üretim, yakın zamana kadar ülkenin en büyük tesisi olan ‘ArcelorMittal’ Krivoy Rog’da, Metinvest Grubu’na ait Zaporojstal fabrikasında ve daha küçük ölçekli bazı işletmelerde sürdürülüyordu. Ancak Ukrayna ordusunun kontrolündeki Zaporojye kentinde bulunan Zaporojstal metalürji tesisi, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından ağustos ayında faaliyetlerini durdurmuştu.Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz de 20 Eylül’de Financial Times’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın çelik endüstrisinden yoksun kaldığını ifade etmişti.Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ise eylül sonunda Ukrayna hükümetine bir bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog’daki tesisinde faaliyetleri güvenli ve sürdürülebilir biçimde yeniden başlatmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybı yaşanmasını beklediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-celik-uretimi-yuzyil-sonra-ilk-kez-durdu-aylik-kayip-200-milyon-dolar-1109150079.html
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ukrayna, çelik, zaporojye, çelik endüstrisi, metalürji, lüksemburg, reuters
ukrayna, çelik, zaporojye, çelik endüstrisi, metalürji, lüksemburg, reuters
Ukrayna’da çelik üretimi tamamen durdu
Ukrayna Metalürji Federasyonu, büyük tesislerin devre dışı kalması nedeniyle ülkedeki çelik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı.
Vladimir Zelenski’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, büyük metalürji fabrikalarının faaliyetlerine ara vermesi sebebiyle, eylül ayında son 100 yılda ilk kez bir hafta boyunca ülkede hiç çelik üretilmediğini açıklamıştı.
Reuters’ın aktardığına göre üretim, yakın zamana kadar ülkenin en büyük tesisi olan ‘ArcelorMittal’ Krivoy Rog’da, Metinvest Grubu’na ait Zaporojstal fabrikasında ve daha küçük ölçekli bazı işletmelerde sürdürülüyordu. Ancak Ukrayna ordusunun kontrolündeki Zaporojye kentinde bulunan Zaporojstal metalürji tesisi, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından ağustos ayında faaliyetlerini durdurmuştu.
Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz de 20 Eylül’de Financial Times’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın çelik endüstrisinden yoksun kaldığını ifade etmişti.
Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ise eylül sonunda Ukrayna hükümetine bir bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog’daki tesisinde faaliyetleri güvenli ve sürdürülebilir biçimde yeniden başlatmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybı yaşanmasını beklediklerini kaydetti.