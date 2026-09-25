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TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi
TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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ziraat türkiye kupası
takvim
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TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi.TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tff-acikladi-dusan-vlahovicin-cezasi-belli-oldu-1108672457.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, takvim
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, takvim

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi

12:06 25.09.2026 (güncellendi: 12:13 25.09.2026)
© AA / Orhan ÇiçekTrabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Orhan Çiçek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.
TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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