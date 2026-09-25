https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-maclarinin-tarihini-degistirdi-1109031793.html

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:06+0300

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TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi.TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, takvim