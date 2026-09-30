https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-yapay-zekanin-super-zeka-olarak-adlandirilmasina-iliskin-bir-duzenleme-imzalayacagim-1109145995.html
Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım
Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi imzalayacağını açıklarken, sektörün faaliyetlerini takip... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T04:59+0300
2026-09-30T04:59+0300
2026-09-30T05:05+0300
dünya
yapay zeka
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Elon Musk ve diğer teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.Yapay zeka ifadesine de değinen Trump, teknolojinin aslında 'yapay' olmadığını savundu. Trump ayrıca yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi imzalayacağını açıkladı.Yapay zeka belgesi imzalandıTrump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını açıkladı. Belgeyi 'ahlaki açıdan bağlayıcı' olarak nitelendiren Trump, ayrıca yapay zeka sektörünü gözetmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasının değerlendirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/230-yili-askin-suredir-uretiliyordu-abd-artik-sent-uretmeyecek--1109145863.html
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yapay zeka, donald trump
Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım
04:59 30.09.2026 (güncellendi: 05:05 30.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi imzalayacağını açıklarken, sektörün faaliyetlerini takip etmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Elon Musk ve diğer teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.
Yapay zeka ifadesine de değinen Trump, teknolojinin aslında 'yapay' olmadığını savundu. Trump ayrıca yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi imzalayacağını açıkladı.
Yapay zeka belgesi imzalandı
Trump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını açıkladı. Belgeyi 'ahlaki açıdan bağlayıcı' olarak nitelendiren Trump, ayrıca yapay zeka sektörünü gözetmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasının değerlendirildiğini bildirdi.