Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-yapay-zekanin-super-zeka-olarak-adlandirilmasina-iliskin-bir-duzenleme-imzalayacagim-1109145995.html
Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım
Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi imzalayacağını açıklarken, sektörün faaliyetlerini takip... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T04:59+0300
2026-09-30T05:05+0300
dünya
yapay zeka
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7323888a3f07a3af965c142f8968696c.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Elon Musk ve diğer teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.Yapay zeka ifadesine de değinen Trump, teknolojinin aslında 'yapay' olmadığını savundu. Trump ayrıca yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi imzalayacağını açıkladı.Yapay zeka belgesi imzalandıTrump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını açıkladı. Belgeyi 'ahlaki açıdan bağlayıcı' olarak nitelendiren Trump, ayrıca yapay zeka sektörünü gözetmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasının değerlendirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/230-yili-askin-suredir-uretiliyordu-abd-artik-sent-uretmeyecek--1109145863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b8fe1070db847b0e66b0b3c5131bb9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, donald trump
yapay zeka, donald trump

Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım

04:59 30.09.2026 (güncellendi: 05:05 30.09.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi imzalayacağını açıklarken, sektörün faaliyetlerini takip etmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Elon Musk ve diğer teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.
Yapay zeka ifadesine de değinen Trump, teknolojinin aslında 'yapay' olmadığını savundu. Trump ayrıca yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi imzalayacağını açıkladı.

Yapay zeka belgesi imzalandı

Trump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını açıkladı. Belgeyi 'ahlaki açıdan bağlayıcı' olarak nitelendiren Trump, ayrıca yapay zeka sektörünü gözetmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasının değerlendirildiğini bildirdi.
ABD Kongresi, sent üretiminin sona ermesini öngören tasarıyı onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
230 yılı aşkın süredir üretiliyordu: ABD artık sent üretmeyecek
04:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала