https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-yapay-zekanin-super-zeka-olarak-adlandirilmasina-iliskin-bir-duzenleme-imzalayacagim-1109145995.html

Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım

Trump: Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenleme imzalayacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi imzalayacağını açıklarken, sektörün faaliyetlerini takip... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T04:59+0300

2026-09-30T04:59+0300

2026-09-30T05:05+0300

dünya

yapay zeka

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Elon Musk ve diğer teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı.Yapay zeka ifadesine de değinen Trump, teknolojinin aslında 'yapay' olmadığını savundu. Trump ayrıca yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi imzalayacağını açıkladı.Yapay zeka belgesi imzalandıTrump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını açıkladı. Belgeyi 'ahlaki açıdan bağlayıcı' olarak nitelendiren Trump, ayrıca yapay zeka sektörünü gözetmek üzere yaklaşık 10 kişilik bir komite kurulmasının değerlendirildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/230-yili-askin-suredir-uretiliyordu-abd-artik-sent-uretmeyecek--1109145863.html

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yapay zeka, donald trump