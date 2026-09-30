https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/230-yili-askin-suredir-uretiliyordu-abd-artik-sent-uretmeyecek--1109145863.html

230 yılı aşkın süredir üretiliyordu: ABD artık sent üretmeyecek

230 yılı aşkın süredir üretiliyordu: ABD artık sent üretmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi, 1 sentlik madeni paranın üretiminin tamamen durdurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T04:26+0300

2026-09-30T04:26+0300

2026-09-30T04:27+0300

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ABD Kongresi, ülkede 1 sentlik madeni paranın üretimine son verilmesini öngören tasarıya onay verdi. Senato'da gerçekleştirilen oylamada kabul edilen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda, ABD'de 230 yılı aşkın süredir devam eden sent üretimi resmen sona ermiş olacak.Sent üretiminin tamamen sona erdirilmesiyle ABD hükümetinin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf etmesi bekleniyor.Üretim 2025'te durdurulmuştuABD Darphanesi, dolaşıma sokulmak üzere 1 sentlik madeni para üretimini Kasım 2025'te durdurmuştu. Darphane, o tarihte dolaşıma girecek son 1 sentlik madeni paranın basıldığını duyurmuştu.ABD Darphanesi tarafından yapılan açıklamada, 1 sentlik madeni paranın artık ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olmadığı gerekçesiyle üretimin durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.Kararın arkasındaki nedenlerden biri de sentin üretim maliyetindeki artış olarak gösterilmişti. Darphane verilerine göre, 1 sentlik bir madeni paranın üretim maliyeti son 10 yılda 1.42 sentten 3.69 sente yükseldi.

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