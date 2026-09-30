https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trafik-denetiminde-takograf-hilesi-ortaya-cikti-555-bin-lira-ceza-1109152053.html
Trafik denetiminde takograf hilesi ortaya çıktı: 555 bin lira ceza
Trafik denetiminde takograf hilesi ortaya çıktı: 555 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Ankara’da ağır vasıtalara yönelik trafik denetiminde durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı”... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:18+0300
2026-09-30T11:18+0300
2026-09-30T11:18+0300
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Ankara’da trafik denetimi sırasında durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı” tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira idari para cezası uygulandı.Sürücünün ehliyetine el konulurken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi.Ağır vasıtalar denetlendiAlınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu’nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.Denetimler sırasında bir çekici durdurularak aracın takograf sistemi ayrıntılı şekilde kontrol edildi.Kumandayla açılıp kapatılan düzenek tespit edildiYapılan kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan “takograf manipülasyon cihazı” bulunduğu belirlendi.Toplam 555 bin lira cezaTespitin ardından sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira idari para cezası uygulandı.Araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi. Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan idari para cezalarının toplamı 555 bin liraya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/artvindeki-cinayet-30-yil-sonra-cozuldu-zanli-magarada-bulundu-1109149627.html
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Trafik denetiminde takograf hilesi ortaya çıktı: 555 bin lira ceza
Ankara’da ağır vasıtalara yönelik trafik denetiminde durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı” tespit edildi. Sürücüye 185 bin lira, araç sahibine 370 bin lira olmak üzere toplam 555 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücünün ehliyetine el konuldu.
Ankara’da trafik denetimi sırasında durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı” tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine el konulurken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi.
Ağır vasıtalar denetlendi
Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu’nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında bir çekici durdurularak aracın takograf sistemi ayrıntılı şekilde kontrol edildi.
Kumandayla açılıp kapatılan düzenek tespit edildi
Yapılan kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan “takograf manipülasyon cihazı” bulunduğu belirlendi.
Tespitin ardından sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira idari para cezası uygulandı.
Araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi. Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan idari para cezalarının toplamı 555 bin liraya ulaştı.