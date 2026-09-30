https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trafik-denetiminde-takograf-hilesi-ortaya-cikti-555-bin-lira-ceza-1109152053.html

Trafik denetiminde takograf hilesi ortaya çıktı: 555 bin lira ceza

Trafik denetiminde takograf hilesi ortaya çıktı: 555 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Ankara’da ağır vasıtalara yönelik trafik denetiminde durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı”... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T11:18+0300

2026-09-30T11:18+0300

2026-09-30T11:18+0300

türki̇ye

ankara

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Ankara’da trafik denetimi sırasında durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan “takograf manipülasyon cihazı” tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira idari para cezası uygulandı.Sürücünün ehliyetine el konulurken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi.Ağır vasıtalar denetlendiAlınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu’nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.Denetimler sırasında bir çekici durdurularak aracın takograf sistemi ayrıntılı şekilde kontrol edildi.Kumandayla açılıp kapatılan düzenek tespit edildiYapılan kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan “takograf manipülasyon cihazı” bulunduğu belirlendi.Toplam 555 bin lira cezaTespitin ardından sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira idari para cezası uygulandı.Araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi. Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan idari para cezalarının toplamı 555 bin liraya ulaştı.

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