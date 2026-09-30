https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tff--var-odasindaki-dijital-materyallerin-silindigi-iddiasini-yalanladi-suc-duyurusunda-bulunulacak-1109160974.html

TFF, 'VAR odasındaki dijital materyallerin silindiği iddiası'nı yalanladı: Suç duyurusunda bulunulacak

TFF, 'VAR odasındaki dijital materyallerin silindiği iddiası'nı yalanladı: Suç duyurusunda bulunulacak

Sputnik Türkiye

TFF, polisin VAR odasında gerçekleştirdiği incelemeyle ilgili "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T13:33+0300

2026-09-30T13:33+0300

2026-09-30T13:34+0300

türki̇ye

türkiye futbol federasyonu (tff)

cumhuriyet başsavcılığı

video yardımcı hakem (var)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi" şeklindeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. İddialar tamamen asılsızdırTFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu inceleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup; incelemenin amacı ve kapsamı, ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir.Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür.Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi." şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.Suç duyurusunda bulunulacakKamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır. Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tffden-gozaltilar-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-bizden-istenenler-kapali-zarf-icerisinde-iletildi-1109134429.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), cumhuriyet başsavcılığı, video yardımcı hakem (var)