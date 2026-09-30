https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tbmm-acilacak-nafaka-duzenlemesi-gundeme-gelecek-1109154668.html
TBMM açılacak, nafaka düzenlemesi gündeme gelecek
TBMM açılacak, nafaka düzenlemesi gündeme gelecek
Sputnik Türkiye
süresiz nafaka, AYM nafaka kararı, 12'nci yargı paketi, 13'üncü yargı paketi
2026-09-30T12:37+0300
2026-09-30T12:37+0300
2026-09-30T12:37+0300
türki̇ye
tbmm
anayasa mahkemesi (aym)
ak parti
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Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka kararı sonrasında TBMM’nin 9 ay içinde yeni düzenleme yapması gerekiyor. TBMM’nin bu süreci beklemeden nafaka düzenlemesini daha erken gündeme alması da olası. AK Parti tarafından hazırlıkları devam eden 13’üncü yargı paketi içerisinde düzenlemenin yapılması öngörülüyor.Yapılan hazırlıklara göre süresiz nafakanın yerini 'evli kalınan süreye göre nafaka ödemesi'nin alması planlanıyor. AK Parti Grubu'nun önündeki taslağa göre düzenlemeye ilişkin değişikliklerin şu şekilde olması bekleniyor:Yoksulluk nafakasında yapılan değişikliklerin kanun yolu incelemesinde olanlar dahil olmak üzere görülmekte olan davalarda da uygulanması, kesinleşmiş davalar yönünden ise nafakanın 1 yıl daha ödenmesi öngörülüyor. Başlangıçta irat biçiminde (taksitli olarak) ödenmesine karar verilmiş olan nafakanın, daha sonradan toptan ödenmesine karar verilebilmesi imkânı getirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/aymden-suresiz-nafaka-karari-suresiz-olarak-ibaresi-iptal-edildi-1109144770.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit nafaka
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tbmm, anayasa mahkemesi (aym), ak parti
tbmm, anayasa mahkemesi (aym), ak parti
TBMM açılacak, nafaka düzenlemesi gündeme gelecek
Özel
AYM’nin süresiz nafaka kararı sonrasında gözler TBMM’ye çevrildi. 1 Ekim’de yeni yasama döneminde başlayacak olan TBMM’nin ilk gündem maddelerinden birisi 13’üncü yargı paketi olacak. Paket içerisinde nafaka başlığı da yer alacak. Evli kalınan yıl kadar nafaka belirlenmesi planlanıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka kararı sonrasında TBMM’nin 9 ay içinde yeni düzenleme yapması gerekiyor.
TBMM’nin bu süreci beklemeden nafaka düzenlemesini daha erken gündeme alması da olası. AK Parti tarafından hazırlıkları devam eden 13’üncü yargı paketi içerisinde düzenlemenin yapılması öngörülüyor.
Yapılan hazırlıklara göre süresiz nafakanın yerini 'evli kalınan süreye göre nafaka ödemesi'nin alması planlanıyor. AK Parti Grubu'nun önündeki taslağa göre düzenlemeye ilişkin değişikliklerin şu şekilde olması bekleniyor:
Yoksulluk nafakasının süresinin, 5 yıldan az olmamak üzere evlenmenin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar olması, ancak yükümlünün haksız fiili sebebiyle nafaka alacaklısının çalışamayacak bir duruma düşmesi veya evlilikte geçen süreye bağlı olarak yaşı ilerlemiş olan nafaka alacaklısının düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde daha uzun bir nafaka süresinin belirlenmesi sağlanabilecek.
Yoksulluk nafakasında yapılan değişikliklerin kanun yolu incelemesinde olanlar dahil olmak üzere görülmekte olan davalarda da uygulanması, kesinleşmiş davalar yönünden ise nafakanın 1 yıl daha ödenmesi öngörülüyor. Başlangıçta irat biçiminde (taksitli olarak) ödenmesine karar verilmiş olan nafakanın, daha sonradan toptan ödenmesine karar verilebilmesi imkânı getirilecek.