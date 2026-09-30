https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tbmm-acilacak-nafaka-duzenlemesi-gundeme-gelecek-1109154668.html

TBMM açılacak, nafaka düzenlemesi gündeme gelecek

TBMM açılacak, nafaka düzenlemesi gündeme gelecek

Sputnik Türkiye

süresiz nafaka, AYM nafaka kararı, 12'nci yargı paketi, 13'üncü yargı paketi

2026-09-30T12:37+0300

2026-09-30T12:37+0300

2026-09-30T12:37+0300

türki̇ye

tbmm

anayasa mahkemesi (aym)

ak parti

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Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka kararı sonrasında TBMM’nin 9 ay içinde yeni düzenleme yapması gerekiyor. TBMM’nin bu süreci beklemeden nafaka düzenlemesini daha erken gündeme alması da olası. AK Parti tarafından hazırlıkları devam eden 13’üncü yargı paketi içerisinde düzenlemenin yapılması öngörülüyor.Yapılan hazırlıklara göre süresiz nafakanın yerini 'evli kalınan süreye göre nafaka ödemesi'nin alması planlanıyor. AK Parti Grubu'nun önündeki taslağa göre düzenlemeye ilişkin değişikliklerin şu şekilde olması bekleniyor:Yoksulluk nafakasında yapılan değişikliklerin kanun yolu incelemesinde olanlar dahil olmak üzere görülmekte olan davalarda da uygulanması, kesinleşmiş davalar yönünden ise nafakanın 1 yıl daha ödenmesi öngörülüyor. Başlangıçta irat biçiminde (taksitli olarak) ödenmesine karar verilmiş olan nafakanın, daha sonradan toptan ödenmesine karar verilebilmesi imkânı getirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/aymden-suresiz-nafaka-karari-suresiz-olarak-ibaresi-iptal-edildi-1109144770.html

türki̇ye

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tbmm, anayasa mahkemesi (aym), ak parti