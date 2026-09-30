https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/aymden-suresiz-nafaka-karari-suresiz-olarak-ibaresi-iptal-edildi-1109144770.html

AYM'den süresiz nafaka kararı: 'Süresiz olarak' ibaresi iptal edildi

AYM'den süresiz nafaka kararı: 'Süresiz olarak' ibaresi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T00:58+0300

2026-09-30T00:58+0300

2026-09-30T00:58+0300

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Antalya 12. Aile Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan 'süresiz olarak' ibaresini inceledi.AYM, söz konusu düzenlemenin hâkime nafakanın süresini belirleme konusunda yeterli ve öngörülebilir bir çerçeve sunmadığını, bunun da uygulamada belirsizliğe yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.Mahkeme, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri ile boşanma sonrası yoksulluğa düşen eşin korunması ve nafaka yükümlüsünün hakları arasında adil denge kurulması gerektiğine işaret ederek, 'süresiz olarak' ibaresini Anayasa'nın 2, 5 ve 17. maddelerine aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.İptal hükmünün, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adalet-bakani-gurlek-acikladi-suresiz-nafaka-konusunda-ihtiyac-duyulan-yasal-duzenlemeler-ekim-1108550972.html

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