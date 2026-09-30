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İngiltere Başbakanı Burnham'dan RAF Fairford'da saldırı şüphesiyle ilgili İran'a suçlama
İngiltere Başbakanı Burnham'dan RAF Fairford'da saldırı şüphesiyle ilgili İran'a suçlama
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, RAF Fairford'daki şüpheli bombalama planında İran'ın rol oynadığına dair "güçlü işaretler" olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
2026-09-30T19:20+0300
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Andy Burnham, pazar günü RAF Fairford yakınlarındaki saldırı şüphesinde İran'ın rol oynadığına dair "güçlü işaretler" olduğu yönünde açıklama yaptı. Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphelilerin serbest bırakılması kararını eleştirmesinin ardından, İngiltere'nin ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ve yetkililerin durumu "en sıkı şekilde kontrol altında" tuttuğunu kaydetti.İngiltere, üslerin kullanılmasına izin vermiştiİngiltere Eski Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına saldırı düzenlemek için İngiliz üslerini kullanmasına izin verilmesini kabul ettiğini doğrulamıştı. Bu adım, İngiltere’nin sürece “çok geç dahil olduğunu” söyleyen ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmişti.İngiliz basınında İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ın da bu politikayı değiştirmediği belirtilmişti. Burnham'a geçen hafta ABD ile yapılan anlaşmanın uzatılmasına yönelik kararın alındığı bildirilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu geçen ay yaptığı açıklamada, İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan "herhangi bir üssün" İran güçleri açısından "meşru hedef" olacağını belirtmişti.
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andy burnham, i̇ran
andy burnham, i̇ran

İngiltere Başbakanı Burnham'dan RAF Fairford'da saldırı şüphesiyle ilgili İran'a suçlama

19:20 30.09.2026 (güncellendi: 19:36 30.09.2026)
© Wiktor Szymanowicz Andy Burnham
 Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Wiktor Szymanowicz
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, RAF Fairford'daki şüpheli bombalama planında İran'ın rol oynadığına dair "güçlü işaretler" olduğunu öne sürdü.
Andy Burnham, pazar günü RAF Fairford yakınlarındaki saldırı şüphesinde İran'ın rol oynadığına dair "güçlü işaretler" olduğu yönünde açıklama yaptı.
Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphelilerin serbest bırakılması kararını eleştirmesinin ardından, İngiltere'nin ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ve yetkililerin durumu "en sıkı şekilde kontrol altında" tuttuğunu kaydetti.
Hafta sonu askeri üs yakınlarında "patlayıcı madde suçları ve terörizm" şüphesiyle tutuklanan, yaşları 20'li yaşların ortalarında olan beş İngiliz vatandaşı, pazartesi günü soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiltere, üslerin kullanılmasına izin vermişti

İngiltere Eski Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına saldırı düzenlemek için İngiliz üslerini kullanmasına izin verilmesini kabul ettiğini doğrulamıştı. Bu adım, İngiltere’nin sürece “çok geç dahil olduğunu” söyleyen ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmişti.
İngiliz basınında İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ın da bu politikayı değiştirmediği belirtilmişti. Burnham'a geçen hafta ABD ile yapılan anlaşmanın uzatılmasına yönelik kararın alındığı bildirilmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu geçen ay yaptığı açıklamada, İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan "herhangi bir üssün" İran güçleri açısından "meşru hedef" olacağını belirtmişti.
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