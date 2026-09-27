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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ingilterede-bomba-alarmi-5-kisi-gozaltina-alindi-1109073802.html
İngiltere'de bomba alarmı: 5 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de bomba alarmı: 5 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bomba imha robotuyla 3 minibüs incelenirken, araçlardan birinde yangın... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T17:32+0300
2026-09-27T17:32+0300
dünya
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raf
i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
bomba
bomba tehdidi
bomba ihbarı
bomba imha
bomba yüklü araç
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İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında 3 minibüs ihbar edildi.İhbar üzerine düzenlenen operasyonda minibüsler bomba imha robotuyla incelenirken, araçlardan birinde yangın çıkarıcı düzenekler ve kimyasallar bulunduğu bildirildi.Olay nedeniyle Whelford köyü yakınlarındaki yaklaşık 85 ev tahliye edilirken, bölgeye silahlı polis, bomba imha uzmanları ve SAS birlikleri sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında terör eylemi hazırlığı ve Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/pakistanda-bir-cami-yakinlarindaki-bombali-arac-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1108859605.html
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i̇ngiltere, raf, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), bomba, bomba tehdidi, bomba ihbarı, bomba imha, bomba yüklü araç
i̇ngiltere, raf, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), bomba, bomba tehdidi, bomba ihbarı, bomba imha, bomba yüklü araç

İngiltere'de bomba alarmı: 5 kişi gözaltına alındı

17:32 27.09.2026
© AAİngiliz polisi
İngiliz polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA
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RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bomba imha robotuyla 3 minibüs incelenirken, araçlardan birinde yangın çıkarıcı düzenekler ve kimyasallar bulunduğu bildirildi.
İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında 3 minibüs ihbar edildi.
İhbar üzerine düzenlenen operasyonda minibüsler bomba imha robotuyla incelenirken, araçlardan birinde yangın çıkarıcı düzenekler ve kimyasallar bulunduğu bildirildi.
Olay nedeniyle Whelford köyü yakınlarındaki yaklaşık 85 ev tahliye edilirken, bölgeye silahlı polis, bomba imha uzmanları ve SAS birlikleri sevk edildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında terör eylemi hazırlığı ve Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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