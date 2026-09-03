https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kocaelide-denizden-erkek-cesedi-cikti-1108483430.html

Kocaeli’de denizden erkek cesedi çıktı

Kocaeli’de denizden erkek cesedi çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Özelçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

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deniz kuvvetleri komutanlığı

sahil güvenlik komutanlığı

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Değirmendere Merkez Mahallesi’ndeki iskele yakınlarında bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneyle kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.71 yaşındaki Mustafa Özelçi’ye ait olduğu belirlenen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/daricada-sahilde-cansiz-bedenleri-bulunmustu-3u-kardes-cikti-4ncu-kardes-sag-bulundu-1108143401.html

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kocaeli, ceset, ceset torbası, deniz, deniz kuvvetleri komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, sahil