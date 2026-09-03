https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kocaelide-denizden-erkek-cesedi-cikti-1108483430.html
Kocaeli’de denizden erkek cesedi çıktı
Kocaeli’de denizden erkek cesedi çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Özelçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T22:00+0300
2026-09-03T22:00+0300
2026-09-03T22:00+0300
türki̇ye
kocaeli
ceset
ceset torbası
deniz
deniz kuvvetleri komutanlığı
sahil güvenlik komutanlığı
sahil
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Değirmendere Merkez Mahallesi’ndeki iskele yakınlarında bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneyle kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.71 yaşındaki Mustafa Özelçi’ye ait olduğu belirlenen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/daricada-sahilde-cansiz-bedenleri-bulunmustu-3u-kardes-cikti-4ncu-kardes-sag-bulundu-1108143401.html
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kocaeli, ceset, ceset torbası, deniz, deniz kuvvetleri komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, sahil
kocaeli, ceset, ceset torbası, deniz, deniz kuvvetleri komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, sahil
Kocaeli’de denizden erkek cesedi çıktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Özelçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Değirmendere Merkez Mahallesi’ndeki iskele yakınlarında bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneyle kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
71 yaşındaki Mustafa Özelçi’ye ait olduğu belirlenen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.