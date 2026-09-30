https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/sakaryadaki-selde-mahsur-kalan-4-kisi-kurtarildi--1109145111.html
Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Karasu ilçesinde selde mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T01:49+0300
2026-09-30T01:49+0300
2026-09-30T01:49+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
sakarya
karasu
i̇çişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Karasu'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde gerçekleştirilen tahliye çalışmaları kapsamında, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) bölgede görevlendirildi.Çalışmalar sonucunda, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirildi.Bakan Çiftçi'den açıklamaİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti.Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmalarının, Türk devletinin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html
türki̇ye
sakarya
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mustafa çiftçi, sakarya, karasu, i̇çişleri bakanlığı
mustafa çiftçi, sakarya, karasu, i̇çişleri bakanlığı
Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde selde mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Karasu'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.
Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde gerçekleştirilen tahliye çalışmaları kapsamında, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) bölgede görevlendirildi.
Çalışmalar sonucunda, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirildi.
Bakan Çiftçi'den açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti.
Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmalarının, Türk devletinin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.