https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/sakaryadaki-selde-mahsur-kalan-4-kisi-kurtarildi--1109145111.html

Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Karasu ilçesinde selde mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T01:49+0300

2026-09-30T01:49+0300

2026-09-30T01:49+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

sakarya

karasu

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109145216_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5d01ed611cc0953a36707bce6372cc84.jpg

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Karasu'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde gerçekleştirilen tahliye çalışmaları kapsamında, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) bölgede görevlendirildi.Çalışmalar sonucunda, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirildi.Bakan Çiftçi'den açıklamaİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti.Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmalarının, Türk devletinin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html

türki̇ye

sakarya

karasu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, sakarya, karasu, i̇çişleri bakanlığı