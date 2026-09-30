https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusunun-ilerlemesi-suruyor-harkov-sumi-ve-zaporojyeda-yeni-yerlesim-yerleri-kontrol-altinda-1109156990.html

Rus ordusunun ilerlemesi sürüyor: Harkov, Sumı ve Zaporojye’da yeni yerleşim yerleri kontrol altında

Rus ordusunun ilerlemesi sürüyor: Harkov, Sumı ve Zaporojye’da yeni yerleşim yerleri kontrol altında

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında Harkov, Sumı ve Zaporojye bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı, Ukrayna... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T12:43+0300

2026-09-30T12:43+0300

2026-09-30T12:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109156942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00aa97a1adcc90f2da684b2f5c71d213.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük bülteni yayımladı.Bültene göre Rus birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatma altında bulunan Şabelnoye yerleşim yerini kontrol altına aldı. Sumı bölgesindeki saldırı faaliyetleri sonucunda Tolstodubovo yerleşim yeri ele geçirilirken, Zaporojye bölgesinde de Yegorovka yerleşim yerini kontrol altına alındığı belirtildi.Çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1505'ten fazla personeli ile 6 zırhlı savaş aracını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada; Ukrayna’da militanlar tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat ve radyo-elektronik ekipman depoları, İHA depolama alanları, Ukrayna birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma mekanlarının bulunduğu 154 farklı nokta bombalandı.Rus hava savunma sistemlerinin 3 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 1 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 768 adet uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-hava-saldirisi-alarmlarinin-saatlik-maliyeti-45-milyon-dolar-1109155066.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)