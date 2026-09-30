https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rus-ordusunun-ilerlemesi-suruyor-harkov-sumi-ve-zaporojyeda-yeni-yerlesim-yerleri-kontrol-altinda-1109156990.html
Rus ordusunun ilerlemesi sürüyor: Harkov, Sumı ve Zaporojye’da yeni yerleşim yerleri kontrol altında
Rus ordusunun ilerlemesi sürüyor: Harkov, Sumı ve Zaporojye’da yeni yerleşim yerleri kontrol altında
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında Harkov, Sumı ve Zaporojye bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı, Ukrayna... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T12:43+0300
2026-09-30T12:43+0300
2026-09-30T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109156942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00aa97a1adcc90f2da684b2f5c71d213.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük bülteni yayımladı.Bültene göre Rus birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatma altında bulunan Şabelnoye yerleşim yerini kontrol altına aldı. Sumı bölgesindeki saldırı faaliyetleri sonucunda Tolstodubovo yerleşim yeri ele geçirilirken, Zaporojye bölgesinde de Yegorovka yerleşim yerini kontrol altına alındığı belirtildi.Çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1505'ten fazla personeli ile 6 zırhlı savaş aracını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada; Ukrayna’da militanlar tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat ve radyo-elektronik ekipman depoları, İHA depolama alanları, Ukrayna birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma mekanlarının bulunduğu 154 farklı nokta bombalandı.Rus hava savunma sistemlerinin 3 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 1 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 768 adet uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ukraynada-hava-saldirisi-alarmlarinin-saatlik-maliyeti-45-milyon-dolar-1109155066.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109156942_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_856b99c4fbafbe7e68cc7503b8408ed5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusunun ilerlemesi sürüyor: Harkov, Sumı ve Zaporojye’da yeni yerleşim yerleri kontrol altında
12:43 30.09.2026 (güncellendi: 12:46 30.09.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında Harkov, Sumı ve Zaporojye bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1500'den fazla kayıp verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük bülteni yayımladı.
Bültene göre Rus birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatma altında bulunan Şabelnoye yerleşim yerini kontrol altına aldı. Sumı bölgesindeki saldırı faaliyetleri sonucunda Tolstodubovo yerleşim yeri ele geçirilirken, Zaporojye bölgesinde de Yegorovka yerleşim yerini kontrol altına alındığı belirtildi.
Çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1505'ten fazla personeli ile 6 zırhlı savaş aracını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada; Ukrayna’da militanlar tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat ve radyo-elektronik ekipman depoları, İHA depolama alanları, Ukrayna birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma mekanlarının bulunduğu 154 farklı nokta bombalandı.
Rus hava savunma sistemlerinin 3 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 1 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 768 adet uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.