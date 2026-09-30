https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/romanyada-hukumet-krizi-yeni-hukumet-guvenoyu-alamadi-1109173713.html
Romanya'da hükümet krizi: Yeni hükümet güvenoyu alamadı
Romanya'da hükümet krizi: Yeni hükümet güvenoyu alamadı
Sputnik Türkiye
Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan, parlamentoda gerekli 233 oya ulaşamadı. Yeni hükümet 182... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T18:57+0300
2026-09-30T18:57+0300
2026-09-30T18:57+0300
dünya
siegfried mureşan
romanya
sosyal demokrat parti (spd)
rumenlerin birlik i̇ttifakı
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Romanya'da bir süredir devam eden siyasi krizi sona erdirmek amacıyla kurulan yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu alamadı. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın görevlendirdiği Siegfried Mureşan'ın sunduğu hükümet gerekli çoğunluğa ulaşamadı.Ulusal medyada yer alan haberlerde, Mureşan liderliğindeki yeni hükümet için Romanya Parlamentosu'nda güvenoylaması yapıldığı kaydedildi.Oylamaya 464 milletvekilinden 321'i katıldı. Mureşan'ın hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gereken 233 oya ulaşamadığı aktarıldı.Milletvekillerinden 182'si yeni hükümete 'evet' oyu verirken, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Mureşan'ın parlamentoya sunduğu hükümet reddedildi.Parlamentodaki oturuma Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) milletvekilleri katılmazken, Romanya'nın en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri oy kullanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/iraktaki-islami-direnisten-aciklama-silahlari-teslim-etmeyecegiz-1109172819.html
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siegfried mureşan, romanya, sosyal demokrat parti (spd), rumenlerin birlik i̇ttifakı
siegfried mureşan, romanya, sosyal demokrat parti (spd), rumenlerin birlik i̇ttifakı
Romanya'da hükümet krizi: Yeni hükümet güvenoyu alamadı
Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan, parlamentoda gerekli 233 oya ulaşamadı. Yeni hükümet 182 milletvekilinin desteğini alırken, ülkenin en büyük partisi PSD oylamada oy kullanmadı.
Romanya'da bir süredir devam eden siyasi krizi sona erdirmek amacıyla kurulan yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu alamadı. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın görevlendirdiği Siegfried Mureşan'ın sunduğu hükümet gerekli çoğunluğa ulaşamadı.
Ulusal medyada yer alan haberlerde, Mureşan liderliğindeki yeni hükümet için Romanya Parlamentosu'nda güvenoylaması yapıldığı kaydedildi.
Oylamaya 464 milletvekilinden 321'i katıldı. Mureşan'ın hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gereken 233 oya ulaşamadığı aktarıldı.
Milletvekillerinden 182'si yeni hükümete 'evet' oyu verirken, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Mureşan'ın parlamentoya sunduğu hükümet reddedildi.
Parlamentodaki oturuma Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) milletvekilleri katılmazken, Romanya'nın en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri oy kullanmadı.
Mureşan
, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya Parlamentosu'nda siyasi krizi sona erdirecek bir çözüm ortaya koyduk. Siyasi krizi tetikleyen partilerin, krizin uzatılması yönünde oy kullandıklarını gördük."
ifadelerini kullandı.