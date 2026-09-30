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Irak'taki 'İslami Direniş'ten açıklama: 'Silahları teslim etmeyeceğiz'
Irak'taki 'İslami Direniş'ten açıklama: 'Silahları teslim etmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T18:24+0300
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İslami Direniş tarafından ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin Irak'tan ayrılması sonrası yayımlanan açıklamada, Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel öncelik olduğu savunuldu.Açıklamada, 'direniş silahının' Irak'ı ve halkını hedef alan herhangi bir taraf karşısında kullanılmaya devam edeceği belirtilerek, silahların unsurların elinden alınmasına yönelik girişimlere karşı çıkılacağı ve silahların ellerinde kalacağı aktarıldı.Irak'taki siyasi ve güvenlik gelişmelerine de değinilen açıklamada, ülkenin kararlarının dış müdahalelerden bağımsız şekilde alınması gerektiği ifade edildi.Irak hükümeti, daha önce silahların devlet kontrolünde toplanması için 30 Eylül tarihini işaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/almanya-askerlerinin-bm-guney-sudan-misyonundaki-gorev-suresini-uzatiyor-1109166269.html
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ortadoğu, irak, abd, şii, şii milisler, irak i̇slami direnişi
ortadoğu, irak, abd, şii, şii milisler, irak i̇slami direnişi

Irak'taki 'İslami Direniş'ten açıklama: 'Silahları teslim etmeyeceğiz'

18:24 30.09.2026
© AP Photo / Hadi MizbanIrak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı.
Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı. Irak hükümeti, silahların devlet kontrolünde toplanması için 30 Eylül tarihini işaret etmişti.
İslami Direniş tarafından ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin Irak'tan ayrılması sonrası yayımlanan açıklamada, Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel öncelik olduğu savunuldu.
Açıklamada, 'direniş silahının' Irak'ı ve halkını hedef alan herhangi bir taraf karşısında kullanılmaya devam edeceği belirtilerek, silahların unsurların elinden alınmasına yönelik girişimlere karşı çıkılacağı ve silahların ellerinde kalacağı aktarıldı.
Irak'taki siyasi ve güvenlik gelişmelerine de değinilen açıklamada, ülkenin kararlarının dış müdahalelerden bağımsız şekilde alınması gerektiği ifade edildi.
Irak hükümeti, daha önce silahların devlet kontrolünde toplanması için 30 Eylül tarihini işaret etmişti.
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