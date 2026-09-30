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Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Sputnik Türkiye
Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Rögarın çevresi şeritle kapatıldı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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avcılar
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Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Rögar çevresi şeritle kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdde-yildirimin-carptigi-adam-yara-almadan-kurtuldu-1108439342.html
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türkiye, avcılar, rögar kapağı
türkiye, avcılar, rögar kapağı

Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü

16:31 30.09.2026
Yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Rögarın çevresi şeritle kapatıldı.
Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rögar çevresi şeritle kapatıldı.
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