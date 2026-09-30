https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/rogar-kapagi-acildi-yasli-kadin-metrelerce-asagi-dustu-1109165285.html
Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Sputnik Türkiye
Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Rögarın çevresi şeritle kapatıldı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:31+0300
2026-09-30T16:31+0300
2026-09-30T16:31+0300
türki̇ye
türkiye
avcılar
rögar kapağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109165130_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_bd248b2a5c3d5415084b809bf99db463.png
Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Rögar çevresi şeritle kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdde-yildirimin-carptigi-adam-yara-almadan-kurtuldu-1108439342.html
türki̇ye
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109165130_51:0:938:665_1920x0_80_0_0_ec4a1b35c387a804c3876845a435dab7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, avcılar, rögar kapağı
türkiye, avcılar, rögar kapağı
Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın metrelerce aşağı düştü
Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Rögarın çevresi şeritle kapatıldı.
Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rögar çevresi şeritle kapatıldı.