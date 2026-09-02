https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdde-yildirimin-carptigi-adam-yara-almadan-kurtuldu-1108439342.html

ABD’de yıldırımın çarptığı adam yara almadan kurtuldu

ABD’de yıldırımın çarptığı adam yara almadan kurtuldu

Sputnik Türkiye

New York’ta yaşayan bir adam, yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir yanık veya yaralanma olmadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2026-09-02T16:38+0300

2026-09-02T16:38+0300

2026-09-02T16:38+0300

yaşam

yıldırım

abd

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Staten Island'da yaşayan bir adam, dişçiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada yıldırımın çarpması sonucu yere yığıldı. Olay anı, evin kapısındaki güvenlik kamerasına yansıdı.Thomas Fahmy, şiddetli yağmur altında şemsiye taşıyarak evinin önündeki yolda ilerlediği sırada bir ağacın altına geldi. Bu sırada çevresinde art arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri, Fahmy'nin sığındığı ağaca isabet etti.Yere düştü, ancak kalkıp evine yürüdüGörüntülerde Fahmy'nin yıldırım çarpmasının ardından yere düştüğü, ancak kısa süre sonra ayağa kalkarak evine doğru yürüdüğü görülüyor. Olayı kapı kamerasından gören ve muhtemelen eşi olduğu belirtilen bir kadın, Fahmy'ye seslenerek içeri girmesini istedi ve ambulans çağıracağını söyledi.Yaşadıklarını anlatan Fahmy, yıldırım çarptığı anda tüm vücudunda daha önce hiç deneyimlemediği hisler yaşadığını belirterek, "Karıncalanma, uyuşma, ağrı... Sadece vücudumda bir yanma hissi vardı" dedi.Fahmy, olayın ardından yapılan kontrollerde vücudunda hiçbir yanık tespit edilmediğini söyledi.Yıldırım çarpmasına rağmen nasıl yara almadı?Fahmy'nin yıldırım çarpmasından ciddi bir zarar görmeden kurtulması sosyal medyada "mucize" olarak yorumlandı. Ancak olayın arkasında bilimsel bir açıklama olabileceği belirtiliyor.New York yerel basınına göre Fahmy'nin şiddetli yağmur altında olması, yıldırım akımının vücudundan geçmek yerine yüzeyden ilerlemesini sağlamış olabilir.Yıldırım bir ağaca veya direğe isabet ettiğinde elektrik akımı yapı üzerinden aşağı doğru ilerleyebilir ve ağacın altında bulunan kişiye sıçrayabilir. Bu nedenle gök gürültülü fırtınalarda açık alanda bulunan kişilerin ağaçların altına girmek yerine güvenli ve kapalı bir alana geçmeleri öneriliyor.Tayland'da futbolcu hayatını kaybettiGeçen ay Tayland'da bir futbolcu, maç sırasında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.24 yaşındaki Safwan Awae, Golok Cup bölgesel turnuvasında mücadele ettiği sırada yıldırımın yakınına düşmesi sonucu alevler içinde kaldı. Awae yere yığılırken diğer futbolcular yardımına koştu.Hastaneye kaldırılan Awae, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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