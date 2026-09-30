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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/putinden-rusyanin-yeni-bolgelerine-dair-mesaj-hakli-ozgurluk-mucadelesinin-simgesi-oldular-1109163846.html
Putin'den Rusya'nın yeni bölgelerine dair mesaj: 'Haklı özgürlük mücadelesinin simgesi oldular'
Putin'den Rusya'nın yeni bölgelerine dair mesaj: 'Haklı özgürlük mücadelesinin simgesi oldular'
Sputnik Türkiye
Putin, yeni bölgeler Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’daki sakinlerin Rusya'yla yeniden birleşmeyi seçtiğini ve bunun son derece net ve açık olduğunu... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması'nın dokuzuncu yasama döneminin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden bölgelerin Rusya ile yeniden birleşme kararının önemine vurgu yaptı.Putin, Rus halkını Yeni Bölgelerin Rusya'yla Yeniden Birleşme Günü dolayısıyla kutlayarak, bu günün tüm ülkedeki Rus halkının, Donbass ve Novorossiya sakinlerinin özgürlük uğruna verdiği haklı mücadelenin simgesi haline geldiğini belirtti.Zorlu koşullarda gerçekleştirilen referandumlarMilyonlarca insanın en zorlu cephe koşullarında referandumlara katıldığını ifade eden Putin, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde yasal seçimlerin yapıldığını kaydetti. Putin, "En zorlu cephe koşullarında milyonlarca insan referandumlara katıldı. Şunu vurgulamak isterim ki, uluslararası hukuka tamamen uygun olarak yasal seçimlerini yaptılar. Rusya ile, kendi halkımızla yeniden birleşme arzuları son derece net ve açıktı" diyerek bölgedeki yeniden yapılanma sürecine tüm ülkenin katıldığını aktardı. Rus lider ayrıca, yeni dönemdeki milletvekillerini seçimlerdeki zaferlerinden dolayı kutlayarak, Duma vekillerinin halka karşı büyük sorumluluk taşıdığını hatırlattı.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlarda çok yüksek oy oranlarıyla alınan 'Rusya'yla birleşmenin kabulü' kararına istinaden, 30 Eylül 2022'de Kremlin'de düzenlenen resmi törenle fiilen Rus toprakları haline gelmişti.
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Putin'den Rusya'nın yeni bölgelerine dair mesaj: 'Haklı özgürlük mücadelesinin simgesi oldular'

14:55 30.09.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / POOL
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Putin, yeni bölgeler Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’daki sakinlerin Rusya'yla yeniden birleşmeyi seçtiğini ve bunun son derece net ve açık olduğunu ifade etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması'nın dokuzuncu yasama döneminin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden bölgelerin Rusya ile yeniden birleşme kararının önemine vurgu yaptı.

Putin, Rus halkını Yeni Bölgelerin Rusya'yla Yeniden Birleşme Günü dolayısıyla kutlayarak, bu günün tüm ülkedeki Rus halkının, Donbass ve Novorossiya sakinlerinin özgürlük uğruna verdiği haklı mücadelenin simgesi haline geldiğini belirtti.

Zorlu koşullarda gerçekleştirilen referandumlar

Milyonlarca insanın en zorlu cephe koşullarında referandumlara katıldığını ifade eden Putin, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde yasal seçimlerin yapıldığını kaydetti.

Putin, "En zorlu cephe koşullarında milyonlarca insan referandumlara katıldı. Şunu vurgulamak isterim ki, uluslararası hukuka tamamen uygun olarak yasal seçimlerini yaptılar. Rusya ile, kendi halkımızla yeniden birleşme arzuları son derece net ve açıktı" diyerek bölgedeki yeniden yapılanma sürecine tüm ülkenin katıldığını aktardı.

Rus lider ayrıca, yeni dönemdeki milletvekillerini seçimlerdeki zaferlerinden dolayı kutlayarak, Duma vekillerinin halka karşı büyük sorumluluk taşıdığını hatırlattı.

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlarda çok yüksek oy oranlarıyla alınan 'Rusya'yla birleşmenin kabulü' kararına istinaden, 30 Eylül 2022'de Kremlin'de düzenlenen resmi törenle fiilen Rus toprakları haline gelmişti.
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