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Irak'ta dönüm noktası: ABD ve müttefiklerinin 12 yıldır süren operasyonu sona erdi
Irak'ta dönüm noktası: ABD ve müttefiklerinin 12 yıldır süren operasyonu sona erdi
Sputnik Türkiye
ABD ve müttefiklerinin 12 yıldır sürdürdüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun bugün itibarıyla sona ererken İran'da yeni bir dönemin kapıları açılıyor. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:47+0300
2026-09-30T11:47+0300
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ABD Savaş Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan resmi açıklamada, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen sonlandırdığı bildirildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, bu dönüm noktasının 12 yıllık operasyonun başarısını yansıttığını belirterek, "Bugün ABD ve koalisyon ortaklarımız Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen tamamladı. Bu aşama, IŞİD'in Irak'ta ve tüm bölgede organize bir askeri tehdit olarak bozguna uğratıldığı 12 yıllık kampanyanın başarısını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Bölgedeki yeni güvenlik dönemiBölgesel güvenliğin artık tamamen Irak ordusuna emanet edildiğini vurgulayan Parnell, Washington yönetiminin ülkeye askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı konularında sınırlı destek sağlamaya devam edeceği mesajını verdi.Operasyon 2014'te başladıIrak’ta IŞİD tehdidinin en üst seviyede olduğu 2014 yılında, ABD liderliğinde hayata geçirilen uluslararası askeri ittifak, bölgedeki varlığını resmen sonlandırıyor.Örgütün Irak ve Suriye genelinde geniş toprakları elinde tuttuğu dönemde kurulan koalisyon, Irak güvenlik güçlerine havadan istihbarat, operasyonel destek ve kapsamlı askeri eğitim sağlamıştı. Bu ortak çaba sayesinde Bağdat yönetimi, IŞİD'e karşı büyük çaplı kara harekatları düzenleyerek Aralık 2017’de ülke genelindeki tüm toprakların kurtarıldığını duyurmuştu, ancak sonraki yıllarda kalan hücrelere yönelik nokta operasyonlar devam etmişti.Zaman içinde sahadaki dinamiklerin değişmesiyle birlikte, bu uluslararası misyonun sonlandırılması için özel bir Yüksek Askeri Komite kurulmuştu. Sürecin ilk adımı olarak Ocak 2026’da planın başlangıç aşaması tamamlandı ve Ayn el-Esed Hava Üssü başta olmak üzere federal bölgelerdeki danışman üsleri tamamen boşaltılarak ikili işbirliği modeline geçilmişti.Eylül ayı itibarıyla bu geçiş sürecinin de nihayete ermesiyle birlikte Irak, ABD ve müttefik ülkelerle olan askeri ve stratejik ilişkilerini, çok uluslu bir koalisyon yapısından tamamen bağımsız, ikili güvenlik ortaklıkları temeline dayanan yeni bir düzene taşıyor.
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abd, ortadoğu, irak, abd, i̇ran, pentagon, işi̇d, doğal kararlılık operasyonları birleşik görev gücü, doğal kararlılık operayonu
abd, ortadoğu, irak, abd, i̇ran, pentagon, işi̇d, doğal kararlılık operasyonları birleşik görev gücü, doğal kararlılık operayonu

Irak'ta dönüm noktası: ABD ve müttefiklerinin 12 yıldır süren operasyonu sona erdi

11:47 30.09.2026
© AP Photo / Susannah GeorgeABD ordusu Irak'ta
ABD ordusu Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Susannah George
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ABD ve müttefiklerinin 12 yıldır sürdürdüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun bugün itibarıyla sona ererken İran'da yeni bir dönemin kapıları açılıyor.
ABD Savaş Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan resmi açıklamada, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen sonlandırdığı bildirildi.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, bu dönüm noktasının 12 yıllık operasyonun başarısını yansıttığını belirterek, "Bugün ABD ve koalisyon ortaklarımız Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen tamamladı. Bu aşama, IŞİD'in Irak'ta ve tüm bölgede organize bir askeri tehdit olarak bozguna uğratıldığı 12 yıllık kampanyanın başarısını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yeni güvenlik dönemi

Bölgesel güvenliğin artık tamamen Irak ordusuna emanet edildiğini vurgulayan Parnell, Washington yönetiminin ülkeye askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı konularında sınırlı destek sağlamaya devam edeceği mesajını verdi.

Operasyon 2014'te başladı

Irak’ta IŞİD tehdidinin en üst seviyede olduğu 2014 yılında, ABD liderliğinde hayata geçirilen uluslararası askeri ittifak, bölgedeki varlığını resmen sonlandırıyor.

Örgütün Irak ve Suriye genelinde geniş toprakları elinde tuttuğu dönemde kurulan koalisyon, Irak güvenlik güçlerine havadan istihbarat, operasyonel destek ve kapsamlı askeri eğitim sağlamıştı. Bu ortak çaba sayesinde Bağdat yönetimi, IŞİD'e karşı büyük çaplı kara harekatları düzenleyerek Aralık 2017’de ülke genelindeki tüm toprakların kurtarıldığını duyurmuştu, ancak sonraki yıllarda kalan hücrelere yönelik nokta operasyonlar devam etmişti.

Zaman içinde sahadaki dinamiklerin değişmesiyle birlikte, bu uluslararası misyonun sonlandırılması için özel bir Yüksek Askeri Komite kurulmuştu. Sürecin ilk adımı olarak Ocak 2026’da planın başlangıç aşaması tamamlandı ve Ayn el-Esed Hava Üssü başta olmak üzere federal bölgelerdeki danışman üsleri tamamen boşaltılarak ikili işbirliği modeline geçilmişti.

Eylül ayı itibarıyla bu geçiş sürecinin de nihayete ermesiyle birlikte Irak, ABD ve müttefik ülkelerle olan askeri ve stratejik ilişkilerini, çok uluslu bir koalisyon yapısından tamamen bağımsız, ikili güvenlik ortaklıkları temeline dayanan yeni bir düzene taşıyor.
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