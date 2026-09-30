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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/putin-valday-tartisma-kulubunun-genel-oturumuna-katilacak-1109165722.html
Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak
Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 1 Ekim Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacağı bildirildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:02+0300
2026-09-30T16:02+0300
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vladimir putin
haberler
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valday tartışma kulübü
uluslararası valday tartışma kulübü
konuşma
perşembe
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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. Yıllık toplantısının Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacak.Açıklamada, “Vladimir Putin, 1 Ekim tarihinde ‘Geleceğe Karşı Sorumluluk: Mümkün Olanın Sınırları mı, Yoksa Sınırsız Olanaklar mı?’ temasıyla düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumuna katılacak” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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rusya, vladimir putin, haberler, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü, konuşma, perşembe, kremlin
rusya, vladimir putin, haberler, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü, konuşma, perşembe, kremlin

Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak

16:02 30.09.2026
© Sputnik / Михаил МетцельPutin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuştu - 2025
Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuştu - 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rus lider Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 1 Ekim Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacağı bildirildi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. Yıllık toplantısının Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacak.
Açıklamada, “Vladimir Putin, 1 Ekim tarihinde ‘Geleceğe Karşı Sorumluluk: Mümkün Olanın Sınırları mı, Yoksa Sınırsız Olanaklar mı?’ temasıyla düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumuna katılacak” ifadelerine yer verildi.
Путин - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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