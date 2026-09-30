https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/putin-valday-tartisma-kulubunun-genel-oturumuna-katilacak-1109165722.html
Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak
Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 1 Ekim Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacağı bildirildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:02+0300
2026-09-30T16:02+0300
2026-09-30T16:02+0300
dünya
rusya
vladimir putin
haberler
valday
valday tartışma kulübü
uluslararası valday tartışma kulübü
konuşma
perşembe
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099863632_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_1044843be61647c030ef150c6ec85ad3.jpg
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. Yıllık toplantısının Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacak.Açıklamada, “Vladimir Putin, 1 Ekim tarihinde ‘Geleceğe Karşı Sorumluluk: Mümkün Olanın Sınırları mı, Yoksa Sınırsız Olanaklar mı?’ temasıyla düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumuna katılacak” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
rusya
perşembe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099863632_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_8022b4f963821aa19e94bb945689d6af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, haberler, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü, konuşma, perşembe, kremlin
rusya, vladimir putin, haberler, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü, konuşma, perşembe, kremlin
Putin, Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumuna katılacak
Rus lider Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 1 Ekim Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacağı bildirildi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. Yıllık toplantısının Perşembe günü düzenlenecek olan genel oturumuna katılacak.
Açıklamada, “Vladimir Putin, 1 Ekim tarihinde ‘Geleceğe Karşı Sorumluluk: Mümkün Olanın Sınırları mı, Yoksa Sınırsız Olanaklar mı?’ temasıyla düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumuna katılacak” ifadelerine yer verildi.