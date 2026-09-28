Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor, Putin 1 Ekim'de konuşacak
23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor, Putin 1 Ekim'de konuşacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın küresel diplomasi ve dış politika vitrini olarak bilinen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 28 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 23. yıllık... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:32+0300
2026-09-28T10:32+0300
dünya
maksim oreşkin
vladimir putin
kremlin
valday
valday tartışma kulübü
moskova
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109086165_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_5209da52679876344cc44bc5dd49c2ed.jpg
Rusya'nın en prestijli uluslararası diplomasi forumu olan 23. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı, artan küresel jeopolitik gerilimler ve olağanüstü güvenlik önlemleri altında kapılarını açtı. Bu yılki zirvenin ana teması 'Gelecek Sorumluluğu: Mümkün Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' olarak belirlendi.Batı'nın uyguladığı tecrit politikalarına rağmen zirveye Türkiye, Çin, Hindistan, İran, Brezilya, Güney Afrika gibi önde gelen küresel aktörlerin yanı sıra Avrupa ve ABD'den de bağımsız uzmanların dahil olduğu 40 ülkeden yaklaşık 120 delege katılım gösteriyor.Katılımcılar, çok taraflı küresel kurumların yaşadığı derin krizleri, uluslararası güvenlik mimarisinin çöküşünü ve ticari-ekonomik bağların yeniden yapılanmasını masaya yatırıyor.Dört gün sürecek olan forumun ilk gününde, kulübün en çok merak edilen yıllık stratejik analizi paylaşılacak. 'Panik Yok: Devlet ve Gelecek Sorumluluğu' başlığını taşıyan raporda, uluslararası sistemdeki öngörülmezlik dalgasına karşı ulus-devletlerin kriz yönetimindeki merkezi rolü vurgulanıyor.Gözler Putin'in 1 Ekim'deki konuşmasındaZirve boyunca katılımcılar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev gibi Kremlin'in ekonomi ve dış politika kurmaylarıyla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak.Zirvenin en çok beklenen ve küresel piyasalar ile başkentler tarafından yakından izlenecek olan bölümü ise 1 Ekim 2026'da gerçekleşecek ana oturum olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu oturumda yapacağı kapsamlı konuşmada, küresel nükleer caydırıcılık, çok kutuplu yeni dünya düzeni ve Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın geleceğine dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ukrayna-cernobil-bolgesine-yabanci-komutanlar-sevk-etti-1109082530.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109086165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7b87f51ae552d97116bd40f228553d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maksim oreşkin, vladimir putin, kremlin, valday, valday tartışma kulübü, moskova, sergey lavrov
maksim oreşkin, vladimir putin, kremlin, valday, valday tartışma kulübü, moskova, sergey lavrov

23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor, Putin 1 Ekim'de konuşacak

10:32 28.09.2026
© Sputnik / Mikhail MetzelПутин
Путин - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Sputnik / Mikhail Metzel
Abone ol
Rusya'nın küresel diplomasi ve dış politika vitrini olarak bilinen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 28 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 23. yıllık toplantısını gerçekleştiriyor. Türk uzmanların da katıldığı toplantıda gözler 1 Ekim'de Rus lider Putin'in yapacağı konuşmada olacak.
Rusya'nın en prestijli uluslararası diplomasi forumu olan 23. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı, artan küresel jeopolitik gerilimler ve olağanüstü güvenlik önlemleri altında kapılarını açtı. Bu yılki zirvenin ana teması 'Gelecek Sorumluluğu: Mümkün Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' olarak belirlendi.

Batı'nın uyguladığı tecrit politikalarına rağmen zirveye Türkiye, Çin, Hindistan, İran, Brezilya, Güney Afrika gibi önde gelen küresel aktörlerin yanı sıra Avrupa ve ABD'den de bağımsız uzmanların dahil olduğu 40 ülkeden yaklaşık 120 delege katılım gösteriyor.

Katılımcılar, çok taraflı küresel kurumların yaşadığı derin krizleri, uluslararası güvenlik mimarisinin çöküşünü ve ticari-ekonomik bağların yeniden yapılanmasını masaya yatırıyor.

Dört gün sürecek olan forumun ilk gününde, kulübün en çok merak edilen yıllık stratejik analizi paylaşılacak. 'Panik Yok: Devlet ve Gelecek Sorumluluğu' başlığını taşıyan raporda, uluslararası sistemdeki öngörülmezlik dalgasına karşı ulus-devletlerin kriz yönetimindeki merkezi rolü vurgulanıyor.

Gözler Putin'in 1 Ekim'deki konuşmasında

Zirve boyunca katılımcılar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev gibi Kremlin'in ekonomi ve dış politika kurmaylarıyla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak.

Zirvenin en çok beklenen ve küresel piyasalar ile başkentler tarafından yakından izlenecek olan bölümü ise 1 Ekim 2026'da gerçekleşecek ana oturum olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu oturumda yapacağı kapsamlı konuşmada, küresel nükleer caydırıcılık, çok kutuplu yeni dünya düzeni ve Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın geleceğine dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
Çernobil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna, Çernobil bölgesine yabancı komutanlar sevk etti
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала