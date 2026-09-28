https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html

23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor, Putin 1 Ekim'de konuşacak

23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor, Putin 1 Ekim'de konuşacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın küresel diplomasi ve dış politika vitrini olarak bilinen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 28 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 23. yıllık... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:32+0300

2026-09-28T10:32+0300

2026-09-28T10:32+0300

dünya

maksim oreşkin

vladimir putin

kremlin

valday

valday tartışma kulübü

moskova

sergey lavrov

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Rusya'nın en prestijli uluslararası diplomasi forumu olan 23. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı, artan küresel jeopolitik gerilimler ve olağanüstü güvenlik önlemleri altında kapılarını açtı. Bu yılki zirvenin ana teması 'Gelecek Sorumluluğu: Mümkün Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' olarak belirlendi.Batı'nın uyguladığı tecrit politikalarına rağmen zirveye Türkiye, Çin, Hindistan, İran, Brezilya, Güney Afrika gibi önde gelen küresel aktörlerin yanı sıra Avrupa ve ABD'den de bağımsız uzmanların dahil olduğu 40 ülkeden yaklaşık 120 delege katılım gösteriyor.Katılımcılar, çok taraflı küresel kurumların yaşadığı derin krizleri, uluslararası güvenlik mimarisinin çöküşünü ve ticari-ekonomik bağların yeniden yapılanmasını masaya yatırıyor.Dört gün sürecek olan forumun ilk gününde, kulübün en çok merak edilen yıllık stratejik analizi paylaşılacak. 'Panik Yok: Devlet ve Gelecek Sorumluluğu' başlığını taşıyan raporda, uluslararası sistemdeki öngörülmezlik dalgasına karşı ulus-devletlerin kriz yönetimindeki merkezi rolü vurgulanıyor.Gözler Putin'in 1 Ekim'deki konuşmasındaZirve boyunca katılımcılar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev gibi Kremlin'in ekonomi ve dış politika kurmaylarıyla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak.Zirvenin en çok beklenen ve küresel piyasalar ile başkentler tarafından yakından izlenecek olan bölümü ise 1 Ekim 2026'da gerçekleşecek ana oturum olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu oturumda yapacağı kapsamlı konuşmada, küresel nükleer caydırıcılık, çok kutuplu yeni dünya düzeni ve Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın geleceğine dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ukrayna-cernobil-bolgesine-yabanci-komutanlar-sevk-etti-1109082530.html

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maksim oreşkin, vladimir putin, kremlin, valday, valday tartışma kulübü, moskova, sergey lavrov