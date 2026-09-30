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Papa’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Zuppi, Moskova’da temaslarda bulundu
Papa’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Zuppi, Moskova’da temaslarda bulundu
Sputnik Türkiye
Papa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi, 28-30 Eylül tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında Moskova’da Rus... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T20:32+0300
2026-09-30T20:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Papa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi’nin 28-30 Eylül tarihlerinde Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Zuppi’nin temasları kapsamında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova ile görüştüğü belirtildi.Açıklamaya göre ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri, Herson bölgesindeki Alyoşki’de yaşanan insani kriz oldu. Rus yetkililerin Zuppi’ye, bölgedeki sivil halkı “fiilen rehin alan” Kiev rejiminin sivillere yönelik eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.Zuppi’nin ayrıca Ukraynalı askerlerin tutulduğu merkezlerden birini ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Kardinal’in burada Ukraynalılarla doğrudan görüştüğü ve Rusya’nın ilgili insani kurallara uyduğunu yerinde gözlemlediği vurgulandı.
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rusya, kardinal, ziyaret, moskova, herson, kiev, yuriy uşakov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi
rusya, kardinal, ziyaret, moskova, herson, kiev, yuriy uşakov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi

Papa’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Zuppi, Moskova’da temaslarda bulundu

20:32 30.09.2026
© Sputnik / İlya PitalevPapa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi
Papa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / İlya Pitalev
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Papa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi, 28-30 Eylül tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında Moskova’da Rus yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin önemli gündem maddelerinden birini Herson bölgesindeki Alyoşki’de yaşanan insani durum oluşturdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Papa’nın Ukrayna krizinin çözümünden sorumlu Özel Temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi’nin 28-30 Eylül tarihlerinde Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Zuppi’nin temasları kapsamında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamaya göre ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri, Herson bölgesindeki Alyoşki’de yaşanan insani kriz oldu. Rus yetkililerin Zuppi’ye, bölgedeki sivil halkı “fiilen rehin alan” Kiev rejiminin sivillere yönelik eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.
Zuppi’nin ayrıca Ukraynalı askerlerin tutulduğu merkezlerden birini ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Kardinal’in burada Ukraynalılarla doğrudan görüştüğü ve Rusya’nın ilgili insani kurallara uyduğunu yerinde gözlemlediği vurgulandı.
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