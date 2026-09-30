Kremlin: Rusya, siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyor

Hayır, bu konu ele alınmadı. Aslına bakılırsa, mesele bu şekilde ele alınamazdı, zira herhangi bir siyasi mahkumun varlığını kesin bir dille reddediyoruz ve konunun böyle bir çerçeveye oturtulmasını tamamen uygunsuz buluyoruz. Daha önce gerçekleşen çeşitli takaslara gelince, ilgili birimlerimiz bu konuda düzenli olarak temaslarını sürdürmektedir.