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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/kremlin-rusya-siyasi-mahkumlarin-varligina-iliskin-iddialari-kesinlikle-reddediyor-1109161330.html
Kremlin: Rusya, siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyor
Kremlin: Rusya, siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın ülkede siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddettiğini, bu nedenle söz konusu kişilerin... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcücü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD merkezli The Atlantic dergisinde Moskova'nın bazı siyasi mahkumları serbest bırakması karşılığında Washington'un yaptırımları hafifleteceği yönünde ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.Peskov, Moskova’nın ülkede siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddettiğini, bu nedenle söz konusu kişilerin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında serbest bırakılmaları konusunun da ele alınmadığını belirtti.Peskov, Rusya ve ABD’nin istihbarat teşkilatlarının, mahkumların takası konusunda temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'den transfer edilmesi konusunun şu anda gündemde olduğuna dikkat çeken Peskov, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ve gerekli temasların sürdürüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, abd, abd, batı medyası, washington, the atlantic dergisi, s-400 hava savunma sistemleri, s-400

Kremlin: Rusya, siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyor

13:46 30.09.2026 (güncellendi: 13:56 30.09.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın ülkede siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesinlikle reddettiğini, bu nedenle söz konusu kişilerin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında serbest bırakılmaları konusunun da ele alınmadığını belirtti.
Kremlin Sözcücü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD merkezli The Atlantic dergisinde Moskova'nın bazı siyasi mahkumları serbest bırakması karşılığında Washington'un yaptırımları hafifleteceği yönünde ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.
Peskov, Moskova’nın ülkede siyasi mahkumların varlığına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddettiğini, bu nedenle söz konusu kişilerin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında serbest bırakılmaları konusunun da ele alınmadığını belirtti.
Peskov, Rusya ve ABD’nin istihbarat teşkilatlarının, mahkumların takası konusunda temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hayır, bu konu ele alınmadı. Aslına bakılırsa, mesele bu şekilde ele alınamazdı, zira herhangi bir siyasi mahkumun varlığını kesin bir dille reddediyoruz ve konunun böyle bir çerçeveye oturtulmasını tamamen uygunsuz buluyoruz. Daha önce gerçekleşen çeşitli takaslara gelince, ilgili birimlerimiz bu konuda düzenli olarak temaslarını sürdürmektedir.

Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'den transfer edilmesi konusunun şu anda gündemde olduğuna dikkat çeken Peskov, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ve gerekli temasların sürdürüldüğünü vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir
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