Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ozcan-deniz-ve-ailesi-arasindaki-sular-durulmuyor-agabeyinden-ozcan-beni-olumle-tehdit-etti-iddiasi-1109156368.html
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşinin kendisini ölümle tehdit etiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T12:34+0300
2026-09-30T12:37+0300
yaşam
özcan deniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098073299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b87113a9d6c39a68d69809790c4a0bc.jpg
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Ercan Deniz, kardeşinin kendisini 'ölümle tehdit' ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendi kafana sıkarsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz’in cep telefonuna Özcan Deniz’in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi. Hürriyet'in haberine göre Özcan Deniz’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, “Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın haberin olsun” şeklinde ifadelere yer verildi. Ercan Deniz’in avukatı, Özcan Deniz’in bu ifadelerinin müvekkilinin hayatına yönelik açıkça ve doğrudan bir ateş açma tehdidi niteliğinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirtti.Başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tutan ağabey, kayıttaki sesin kimliğinin doğrulanması için uzman ses analizinin yapılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozcan-deniz-bir-daha-beni-goremeyebilirsiniz-1099745626.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098073299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc58c413c3a7b6ee3c708542a4a1c9f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özcan deniz
özcan deniz

Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası

12:34 30.09.2026 (güncellendi: 12:37 30.09.2026)
© AA / Aişe Hümeyra BulovalıÖzcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz
Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Aişe Hümeyra Bulovalı
Abone ol
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşinin kendisini ölümle tehdit etiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Ercan Deniz, kardeşinin kendisini 'ölümle tehdit' ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kendi kafana sıkarsın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz’in cep telefonuna Özcan Deniz’in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi. Hürriyet'in haberine göre Özcan Deniz’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, “Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın haberin olsun” şeklinde ifadelere yer verildi.
Ercan Deniz’in avukatı, Özcan Deniz’in bu ifadelerinin müvekkilinin hayatına yönelik açıkça ve doğrudan bir ateş açma tehdidi niteliğinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirtti.
Başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tutan ağabey, kayıttaki sesin kimliğinin doğrulanması için uzman ses analizinin yapılmasını talep etti.
Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
YAŞAM
Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz
29 Eylül 2025, 07:22


Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала