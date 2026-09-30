https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ozcan-deniz-ve-ailesi-arasindaki-sular-durulmuyor-agabeyinden-ozcan-beni-olumle-tehdit-etti-iddiasi-1109156368.html
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşinin kendisini ölümle tehdit etiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T12:34+0300
2026-09-30T12:34+0300
2026-09-30T12:37+0300
yaşam
özcan deniz
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Ercan Deniz, kardeşinin kendisini 'ölümle tehdit' ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendi kafana sıkarsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz’in cep telefonuna Özcan Deniz’in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi. Hürriyet'in haberine göre Özcan Deniz’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, “Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın haberin olsun” şeklinde ifadelere yer verildi. Ercan Deniz’in avukatı, Özcan Deniz’in bu ifadelerinin müvekkilinin hayatına yönelik açıkça ve doğrudan bir ateş açma tehdidi niteliğinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirtti.Başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tutan ağabey, kayıttaki sesin kimliğinin doğrulanması için uzman ses analizinin yapılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozcan-deniz-bir-daha-beni-goremeyebilirsiniz-1099745626.html
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özcan deniz
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor: Ağabeyinden 'Özcan beni ölümle tehdit etti' iddiası
12:34 30.09.2026 (güncellendi: 12:37 30.09.2026)
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşinin kendisini ölümle tehdit etiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Ercan Deniz, kardeşinin kendisini 'ölümle tehdit' ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz’in cep telefonuna Özcan Deniz’in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi. Hürriyet'in haberine göre Özcan Deniz’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında, “Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın haberin olsun” şeklinde ifadelere yer verildi.
Ercan Deniz’in avukatı, Özcan Deniz’in bu ifadelerinin müvekkilinin hayatına yönelik açıkça ve doğrudan bir ateş açma tehdidi niteliğinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirtti.
Başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tutan ağabey, kayıttaki sesin kimliğinin doğrulanması için uzman ses analizinin yapılmasını talep etti.