Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz

Aile sorunlarıyla gündeme gelen sanatçı Özcan Deniz, sahne aldığı bir mekanda sözleriyle dikkat çekti. Deniz "İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, hafta sonu sahneden yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sözleri 'müziği bırakıyor mu?' yorumlarına neden oldu. İstanbul'daki konserde Deniz, şu ifadeleri kullandı:Ailevi problemlerle gündeme geldiÜnlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği banka kredilerine kefil olmasının bedelini ağır ödüyor. Kardeşinin borçlarını ödememesi nedeniyle Özcan Deniz’in tüm mal varlığına ve gelirine haciz konuldu. Sanatçının, içinde bulunduğu ekonomik darboğazın ciddiyeti her geçen gün artarken, hem kişisel hem hukuki olarak zorlu bir sürece girdiği öğrenildi.Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.

