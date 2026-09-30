https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/mi5ten-ingilteredeki-universitelere-cinli-casusluk-uyarisi-1109167518.html

MI5'ten İngiltere'deki üniversitelere 'Çinli casusluk' uyarısı

MI5'ten İngiltere'deki üniversitelere 'Çinli casusluk' uyarısı

Sputnik Türkiye

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir araştırma kuruluşundan fon alan akademisyenleri uyardı.

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

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İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5, Çin'in istihbarat faaliyetlerine ilişkin üniversiteleri hedef alan ve İngiliz basınına göre "nadir bir güvenlik uyarısı" yayımladı. Kurum, Çin istihbaratıyla "çok güçlü bağları" bulunduğunu öne sürdüğü bir araştırma kuruluşuyla çalışan akademisyenlerden mevcut ve gelecekteki projelerini gözden geçirmelerini istedi.MI5'in çarşamba günü yayımladığı uyarının, kurumun bu konuda kendi başına yayımladığı ilk bağımsız güvenlik alarmı olduğu belirtildi.MI5'ın iddiaları ne?MI5'ın iddiasına göre Çin Genel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (CGTRI), Çin'in teknik kapasitesini ve istihbarat faaliyetlerini geliştirmeye yönelik araştırmaları finanse ediyor.MI5, kuruluş tarafından finanse edilen araştırmalarda İngiltere ile bağlantılı 100'den fazla akademisyenin yer aldığını bildirdi. Söz konusu araştırmaların yapay zeka, siber güvenlik, gizli iletişim sistemleri ve "steganografi" olarak adlandırılan, mesaj veya bilgileri başka verilerin içine gizleme teknikleri gibi alanları kapsadığı iddia edildi.Akademisyenlere 'proje uyarısı'MI5, CGTRI tarafından finanse edilen projelerde yer alan İngiltere'deki akademisyenlere mevcut ve gelecekteki çalışmalarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.Servis, ayrıca araştırmacıların bazılarının projelerin arkasındaki gerçek finansman kaynağından haberdar olmayabileceğine dikkat çekti.İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, uyarının Çin istihbaratının İngiliz akademisyenlerin uzmanlık ve araştırmalarından gizlice yararlanma girişimlerini ortaya koyduğunu söyledi.Jarvis, "Bu uyarı, Çin istihbaratının akademisyenlerimizin uzmanlık ve araştırmalarından gizlice yararlanma girişimlerini ortaya çıkarıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cinin-mega-buyukelciligi-icin-ingilterede-mahkemeden-onay-1107687278.html

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