https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cinin-mega-buyukelciligi-icin-ingilterede-mahkemeden-onay-1107687278.html

Çin'in 'mega büyükelçiliği' için İngiltere’de mahkemeden onay

Çin'in 'mega büyükelçiliği' için İngiltere’de mahkemeden onay

Sputnik Türkiye

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Çin'in Londra'da inşa etmeyi planladığı geniş kapsamlı büyükelçilik kompleksine verilen hükümet onayının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme, bölge sakinlerinin açtığı davayı reddetti.

2026-07-31T15:01+0300

2026-07-31T15:01+0300

2026-07-31T15:04+0300

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İngiltere hükümeti, Çin'in Londra Kulesi'nin yakınındaki yaklaşık 20 bin metrekarelik Royal Mint Court (Kraliyet Darphanesi) arazisinde büyük bir büyükelçilik kompleksi kurma planını ocak ayında onaylamıştı. Karar, dönemin Başbakanı Keir Starmer'ın 2018'den bu yana bir İngiliz başbakanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaretten kısa süre önce alınmıştı.Söz konusu onay, Londra'nın Pekin ile ilişkileri iyileştirme yönündeki daha geniş kapsamlı politikasının bir parçası olarak değerlendirilmişti. Ancak hem İngiliz hem de ABD'li siyasetçiler, kompleksin ‘casusluk faaliyetleri için kullanılabileceğini’ öne sürmüştü. İngiliz istihbarat kurumları ise olası güvenlik risklerinin gerekli tedbirlerle yönetilebileceğini açıklamıştı.Yerel sakinlerin itirazı reddedildiRoyal Mint Court Sakinleri Derneği (RMCRA), bölgede yaşayan aileler ve işletmeler adına açtığı davada hükümet kararının hukuka aykırı olduğunu savundu.Ancak Londra Yüksek Mahkemesi bu iddiaları kabul etmedi.Mahkeme karar özetinde, "RMCRA, kendilerini kişisel olarak etkileyecek bir insan hakları ihlalinin meydana gelme ihtimaline ilişkin makul ve ikna edici kanıt sunamadı" ifadelerine yer verdi.Mahkeme ayrıca derneğin planlama koşullarının uygulanması ve daha önce yürütülen planlama soruşturmasında ilgili belgelerin açıklanmadığı yönündeki diğer itirazlarını da reddetti.Kararla birlikte Çin'in Londra'da yeni büyükelçilik kompleksini inşa etmesinin önündeki önemli hukuki engellerden biri aşılmış oldu.

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