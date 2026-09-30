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MGK bildirisi yayınlandı: 'Ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretler kararlılıkla sürdürülecek'
MGK bildirisi yayınlandı: 'Ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretler kararlılıkla sürdürülecek'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/milli-guvenlik-kurulu-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109172043.html
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milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, son dakika

MGK bildirisi yayınlandı: 'Ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretler kararlılıkla sürdürülecek'

20:56 30.09.2026 (güncellendi: 21:20 30.09.2026)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için atılan adımlar değerlendirildi, ülkemizin ve komşularımızın refahı için gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
1.
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
2.
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş; ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
3.
Suriye’nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış; Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir.
4.
Irak’ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış; Irak Hükûmeti’nin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik iş birliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
5.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş; taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
6.
İsrail Yönetimi’nin Gazze ve Lübnan’da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilmiş; uluslararası toplum, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail Yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir.
7.
Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergâhları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alınmış; müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında, taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur.
8.
Yemen’de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulanarak, küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükûnetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
TÜRKİYE
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü
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