https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/milli-guvenlik-kurulu-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109172043.html

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci, Karadeniz'deki seyrüsefer... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T17:35+0300

2026-09-30T17:35+0300

2026-09-30T17:58+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

milli güvenlik kurulu (mgk)

toplantı

mgk

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Saat 17.20'de başlayan toplantıda, ülke güvenliğine ilişkin gündem başlıklarının ele alınması bekleniyor.Toplantının öncelikli gündemlerinden biri 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma sürecindeki son durum değerlendirilecek.ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler de toplantıda görüşülecek. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.Gazze'deki ateşkes ve insani yardım durumu ve Yemen'deki gelişmelerin bölgesel güvenliğe etkileri de değerlendirilecek.Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik gelişmelerin yanı sıra ekonomik güvenliğe yönelik tedbirlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/mgk-bildirisi-terorsuz-turkiye-terorsuz-bolge-yolunda-kaydedilen-ilerlemeler-ele-alindi-1107830957.html

türki̇ye

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