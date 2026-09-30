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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci, Karadeniz'deki seyrüsefer... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Saat 17.20'de başlayan toplantıda, ülke güvenliğine ilişkin gündem başlıklarının ele alınması bekleniyor.Toplantının öncelikli gündemlerinden biri 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma sürecindeki son durum değerlendirilecek.ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler de toplantıda görüşülecek. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.Gazze'deki ateşkes ve insani yardım durumu ve Yemen'deki gelişmelerin bölgesel güvenliğe etkileri de değerlendirilecek.Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik gelişmelerin yanı sıra ekonomik güvenliğe yönelik tedbirlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/mgk-bildirisi-terorsuz-turkiye-terorsuz-bolge-yolunda-kaydedilen-ilerlemeler-ele-alindi-1107830957.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), toplantı, mgk
cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), toplantı, mgk

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

17:35 30.09.2026 (güncellendi: 17:58 30.09.2026)
© TCCB/Mustafa KamacıMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© TCCB/Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ve küresel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Saat 17.20'de başlayan toplantıda, ülke güvenliğine ilişkin gündem başlıklarının ele alınması bekleniyor.
Toplantının öncelikli gündemlerinden biri 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma sürecindeki son durum değerlendirilecek.
ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler de toplantıda görüşülecek. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.
Gazze'deki ateşkes ve insani yardım durumu ve Yemen'deki gelişmelerin bölgesel güvenliğe etkileri de değerlendirilecek.
Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik gelişmelerin yanı sıra ekonomik güvenliğe yönelik tedbirlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
TÜRKİYE
MGK bildirisi yayınlandı: 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
6 Ağustos, 19:47
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