https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/meteorolojiden-istanbul-dahil-20-ile-sari-kod-firtina-70-kmyi-bulacak-1109146365.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kod: Fırtına 70 km'yi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kod: Fırtına 70 km'yi bulacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T06:52+0300

2026-09-30T06:52+0300

2026-09-30T06:52+0300

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Türkiye'nin geniş bir bölümünde hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, çok sayıda bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.MGM'nin uyarı haritasına göre Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, kentte günün en yüksek sıcaklığının 21 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.Kocaeli'nde de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Bursa'nın kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimleri için de benzer bir uyarı yapıldı. Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den fırtına uyarısı: 70 km'ye çıkabilirYağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtına da birçok kentte etkili olacak. MGM, rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman 40-70 kilometre/saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden 50-70 kilometre/saat hıza ulaşması bekleniyor. İzmir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olması ve öğle saatlerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülüyor.Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.Karadeniz'de yağış kıyılarda kuvvetlenecekBatı Karadeniz'de yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sinop'ta kuvvetli yağışın özellikle sabah saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla esebileceği tahmin ediliyor. Rize ve Trabzon'da öğle, Samsun'da ise sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Ankara'da sıcaklık 19 dereceye düşüyorİç Anadolu'nun da bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 19, Eskişehir'de 18, Konya'da 20 ve Nevşehir'de 19 derece olması bekleniyor.Doğu Anadolu'da ise bölgenin batısıyla birlikte Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Marmara, Ege ve Karadeniz'de denizlerde fırtınaOlumsuz hava koşullarının denizlerde de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji; Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar öngörüyor.Marmara'da rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşması beklenirken; Ege'de dalgaların bazı noktalarda 3,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Yağış sırasında görüş mesafesinin de düşebileceği belirtiliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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