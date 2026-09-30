Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/kocaelide-toprak-kaymasi-2-bina-bosaltildi-1109144887.html
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T01:00+0300
2026-09-30T01:00+0300
türki̇ye
türkiye
toprak kayması
kocaeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103617962_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a17112d7049ef2a7ff9fbe4db22bdf02.jpg
İzmit'in Yenişehir Mahallesi'nde inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103617962_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_df91d0b95387c04189abec8f4d29138f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, toprak kayması, kocaeli
türkiye, toprak kayması, kocaeli

Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

01:00 30.09.2026
© AA / Manisa Jandarma KomutanlığıToprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı
Toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Manisa Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İzmit'in Yenişehir Mahallesi'nde inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.
27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Dün, 23:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала