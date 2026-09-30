https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/kocaelide-toprak-kaymasi-2-bina-bosaltildi-1109144887.html
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T01:00+0300
2026-09-30T01:00+0300
2026-09-30T01:00+0300
türki̇ye
türkiye
toprak kayması
kocaeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103617962_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a17112d7049ef2a7ff9fbe4db22bdf02.jpg
İzmit'in Yenişehir Mahallesi'nde inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103617962_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_df91d0b95387c04189abec8f4d29138f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, toprak kayması, kocaeli
türkiye, toprak kayması, kocaeli
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İzmit'in Yenişehir Mahallesi'nde inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.
27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.