https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/kocaelide-toprak-kaymasi-2-bina-bosaltildi-1109144887.html

Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T01:00+0300

2026-09-30T01:00+0300

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türki̇ye

türkiye

toprak kayması

kocaeli

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İzmit'in Yenişehir Mahallesi'nde inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

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