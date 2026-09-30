https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/katar-basbakani-al-sani-netanyahu-kirmizi-cizgiyi-asti-1109145525.html

Katar Başbakanı Al Sani: Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı

Katar Başbakanı Al Sani: Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 'savaş suçlusu' olarak nitelendirdi. Al Sani... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T03:16+0300

2026-09-30T03:16+0300

2026-09-30T03:16+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

katar

i̇ran

gazze

körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ortadoğu

i̇srail

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078267727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f0150aa883b13d5d225437e899a901.jpg

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini savundu.Gazze Şeridi’nde yaşananların savaş suçu niteliğinde olduğunu belirten Al Sani, İsrail Başbakanı için “Netanyahu bir savaş suçlusudur” ifadesini kullandı.'Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı'Katar Başbakanı, İsrail’in geçen yıl Doha’ya düzenlediği saldırıyı da yeniden kınadı. Arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirten Al Sani, “Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı.” değerlendirmesinde bulundu.Al Sani, tüm bölgesel karmaşıklıklara rağmen Katar’ın diplomatik girişimlerini ve barış için arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurguladı.İran ile müzakerelerde diplomasi vurgusuBölgedeki krizlere ilişkin de konuşan Al Sani, savaşın etkilerinin İran ve bölge sınırlarını aşarak küresel ekonomiyi tehdit ettiğine dikkat çekti.Katar’ın, ABD yönetimiyle koordinasyon içinde ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması için diplomatik çözüm arayışlarını sürdürdüğünü belirten Al Sani, arabuluculuk sürecinin zorlu olduğunu ancak kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin ilerleme sağlamak açısından en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi.Al Sani, bölgedeki gerilimi düşürmek için 3 temel dosyanın çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekerek, bunları şu şekilde sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdden-kubaya-yonelik-yaptirimlari-genisletme-karari-1109144998.html

katar

i̇ran

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, i̇ran, gazze, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ortadoğu, i̇srail, benyamin netanyahu