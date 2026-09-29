https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-cuma-gunune-dikkat--1109127065.html
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Cuma gününe dikkat
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Cuma gününe dikkat
Sputnik Türkiye
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olun İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı geldi. Kente yağışların cuma ve cumartesi günü etkisini artırması bekleniyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T14:18+0300
2026-09-29T14:18+0300
2026-09-29T14:18+0300
türki̇ye
akom
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Cumaya dikkat AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki pazartesine kadar haftalık hava tahmin raporu şu şekilde açıklandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html
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akom, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
akom, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Cuma gününe dikkat
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olun İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı geldi. Kente yağışların cuma ve cumartesi günü etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki pazartesine kadar haftalık hava tahmin raporu şu şekilde açıklandı:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu
5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu