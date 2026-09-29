https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-cuma-gunune-dikkat--1109127065.html

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Cuma gününe dikkat

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Cuma gününe dikkat

Sputnik Türkiye

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olun İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı geldi. Kente yağışların cuma ve cumartesi günü etkisini artırması bekleniyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T14:18+0300

2026-09-29T14:18+0300

2026-09-29T14:18+0300

türki̇ye

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hava durumu

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gök gürültülü sağanak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Cumaya dikkat AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki pazartesine kadar haftalık hava tahmin raporu şu şekilde açıklandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html

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