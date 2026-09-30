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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan VAR odası açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan VAR odası açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF’nin Riva tesislerindeki VAR odası ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığı yönündeki açıklamasının ardından kamuoyuna bilgi... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:36+0300
2026-09-30T16:36+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
cumhuriyet başsavcılığı
var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva tesislerinde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odası ve VAR kayıtlarında inceleme yaptırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.Başsavcılık, TFF Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını bildirdi.Başsavcılık: Herhangi bir inceleme yaptırılmadıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır."TFF, VAR odasında inceleme yapıldığını açıklamıştıTürkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulunun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Riva’daki VAR odasında inceleme gerçekleştirildiğini açıklamıştı.TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir."
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türkiye futbol federasyonu (tff), var, cumhuriyet başsavcılığı, var
türkiye futbol federasyonu (tff), var, cumhuriyet başsavcılığı, var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan VAR odası açıklaması

16:36 30.09.2026
© AAHakem
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF’nin Riva tesislerindeki VAR odası ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığı yönündeki açıklamasının ardından kamuoyuna bilgi verdi. Başsavcılık, “TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır” açıklamasını yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva tesislerinde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odası ve VAR kayıtlarında inceleme yaptırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, TFF Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını bildirdi.

Başsavcılık: Herhangi bir inceleme yaptırılmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır."

TFF, VAR odasında inceleme yapıldığını açıklamıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulunun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Riva’daki VAR odasında inceleme gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir."
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