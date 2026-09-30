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İrlanda Milli Takımı'na İsrail maçı öncesi boykot çağrısı

İrlanda Milli Takımı'na İsrail maçı öncesi boykot çağrısı

Sputnik Türkiye

‘İrlanda'da ‘Stop The Game’ kampanyası, milli takım oyuncularına İsrail ile pazar günü oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmama çağrısında bulundu.

2026-09-30T13:11+0300

2026-09-30T13:11+0300

2026-09-30T13:11+0300

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İrlanda Milli Takımı, İsrail ile ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken ülke içindeki boykot çağrıları yeniden gündemde."Stop The Game" kampanyası, İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ve oyunculara yönelik çağrısında, takımın Sırbistan'da oynanacak karşılaşmaya çıkmamasını istedi. Kampanyanın oyunculara gönderdiği mektupta, "Her birinize, bireysel ve toplu olarak, pazar günü Sırbistan'da İsrail'e karşı oynanacak maça katılmamanız çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.Bazunu'nun kararına övgüÇağrı, İrlanda'nın İsrail ile Macaristan'da oynadığı ilk maçın ardından geldi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, karşılaşmaya katılmama kararı almış ve İsrail maçlarında forma giymekten çekilmişti. İrlanda Milli Takımı ise oyuncular arasında yapılan oylamanın ardından karşılaşmaya çıkma kararı almıştı.Stop The Game, mektubunda Bazunu'nun kararını "kişisel risk taşıyan insani bir tutum" olarak nitelendirerek oyuncuya destek verdi. Kampanya, takım içinde maça çıkmak istemeyen başka oyuncuların da bulunduğunu öne sürdü.Mektupta, "Bazunu'nun bu maçlarda yer almama kararı büyük bir kişisel cesaret eylemiydi" ifadeleri kullanılırken, diğer oyunculara da "yeniden düşünmeleri" çağrısı yapıldı.İrlanda'da maç tartışmasıİrlanda Milli Takımı'nın İsrail ile oynayacağı karşılaşmalar, Gazze'deki savaş nedeniyle ülkede uzun süredir tartışma konusu.İlk maç öncesinde takım içinde yapılan görüşmelerin ardından oyuncuların çoğunluğu karşılaşmaya çıkılması yönünde oy kullandı. İrlanda maçı 3-0 kazanırken oyuncular siyah kol bantları taktı ve maç öncesindeki el sıkışma seremonisine katılmadı.

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