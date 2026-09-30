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İrlanda Milli Takımı'na İsrail maçı öncesi boykot çağrısı
İrlanda Milli Takımı'na İsrail maçı öncesi boykot çağrısı
Sputnik Türkiye
‘İrlanda'da ‘Stop The Game’ kampanyası, milli takım oyuncularına İsrail ile pazar günü oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmama çağrısında bulundu.
2026-09-30T13:11+0300
2026-09-30T13:11+0300
dünya
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sırbistan
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İrlanda Milli Takımı, İsrail ile ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken ülke içindeki boykot çağrıları yeniden gündemde."Stop The Game" kampanyası, İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ve oyunculara yönelik çağrısında, takımın Sırbistan'da oynanacak karşılaşmaya çıkmamasını istedi. Kampanyanın oyunculara gönderdiği mektupta, "Her birinize, bireysel ve toplu olarak, pazar günü Sırbistan'da İsrail'e karşı oynanacak maça katılmamanız çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.Bazunu'nun kararına övgüÇağrı, İrlanda'nın İsrail ile Macaristan'da oynadığı ilk maçın ardından geldi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, karşılaşmaya katılmama kararı almış ve İsrail maçlarında forma giymekten çekilmişti. İrlanda Milli Takımı ise oyuncular arasında yapılan oylamanın ardından karşılaşmaya çıkma kararı almıştı.Stop The Game, mektubunda Bazunu'nun kararını "kişisel risk taşıyan insani bir tutum" olarak nitelendirerek oyuncuya destek verdi. Kampanya, takım içinde maça çıkmak istemeyen başka oyuncuların da bulunduğunu öne sürdü.Mektupta, "Bazunu'nun bu maçlarda yer almama kararı büyük bir kişisel cesaret eylemiydi" ifadeleri kullanılırken, diğer oyunculara da "yeniden düşünmeleri" çağrısı yapıldı.İrlanda'da maç tartışmasıİrlanda Milli Takımı'nın İsrail ile oynayacağı karşılaşmalar, Gazze'deki savaş nedeniyle ülkede uzun süredir tartışma konusu.İlk maç öncesinde takım içinde yapılan görüşmelerin ardından oyuncuların çoğunluğu karşılaşmaya çıkılması yönünde oy kullandı. İrlanda maçı 3-0 kazanırken oyuncular siyah kol bantları taktı ve maç öncesindeki el sıkışma seremonisine katılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iskocya-galler-ve-kuzey-irlandadan-londraya-ortak-cagri-bagimsizlik-referandumu-istiyorlar-1108751226.html
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i̇srail, sırbistan, i̇rlanda futbol federasyonu, haberler
i̇srail, sırbistan, i̇rlanda futbol federasyonu, haberler

İrlanda Milli Takımı'na İsrail maçı öncesi boykot çağrısı

13:11 30.09.2026
© REUTERS Bernadett Szaboİsrail ve İrlanda maçı
İsrail ve İrlanda maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© REUTERS Bernadett Szabo
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‘İrlanda'da ‘Stop The Game’ kampanyası, milli takım oyuncularına İsrail ile pazar günü oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmama çağrısında bulundu. Çağrı, kaleci Gavin Bazunu'nun İsrail ile oynanan ilk karşılaşmadan çekilmesinin ardından geldi.
İrlanda Milli Takımı, İsrail ile ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken ülke içindeki boykot çağrıları yeniden gündemde.
"Stop The Game" kampanyası, İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ve oyunculara yönelik çağrısında, takımın Sırbistan'da oynanacak karşılaşmaya çıkmamasını istedi. Kampanyanın oyunculara gönderdiği mektupta, "Her birinize, bireysel ve toplu olarak, pazar günü Sırbistan'da İsrail'e karşı oynanacak maça katılmamanız çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bazunu'nun kararına övgü

Çağrı, İrlanda'nın İsrail ile Macaristan'da oynadığı ilk maçın ardından geldi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, karşılaşmaya katılmama kararı almış ve İsrail maçlarında forma giymekten çekilmişti. İrlanda Milli Takımı ise oyuncular arasında yapılan oylamanın ardından karşılaşmaya çıkma kararı almıştı.
Stop The Game, mektubunda Bazunu'nun kararını "kişisel risk taşıyan insani bir tutum" olarak nitelendirerek oyuncuya destek verdi. Kampanya, takım içinde maça çıkmak istemeyen başka oyuncuların da bulunduğunu öne sürdü.
Mektupta, "Bazunu'nun bu maçlarda yer almama kararı büyük bir kişisel cesaret eylemiydi" ifadeleri kullanılırken, diğer oyunculara da "yeniden düşünmeleri" çağrısı yapıldı.

İrlanda'da maç tartışması

İrlanda Milli Takımı'nın İsrail ile oynayacağı karşılaşmalar, Gazze'deki savaş nedeniyle ülkede uzun süredir tartışma konusu.
FAI, daha önce UEFA'dan gelecekteki organizasyonların kura çekimlerinde İsrail ile İrlanda'nın aynı gruba düşmemesini talep etmiş ancak UEFA, iki ülkenin "doğrudan bir çatışma" geçmişi bulunmadığı gerekçesiyle talebi kabul etmemişti.
İlk maç öncesinde takım içinde yapılan görüşmelerin ardından oyuncuların çoğunluğu karşılaşmaya çıkılması yönünde oy kullandı. İrlanda maçı 3-0 kazanırken oyuncular siyah kol bantları taktı ve maç öncesindeki el sıkışma seremonisine katılmadı.
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