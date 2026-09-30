https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/iran-abdden-bir-teklif-aldik-1109154900.html
İran: ABD'den bir teklif aldık
İran: ABD'den bir teklif aldık
Sputnik Türkiye
Hükümet sözcüsü Fatima Muhacerani, İran'ın süregelen savaşla ilgili "çıkmazı aşmak" için diplomatik çabaların bir parçası olarak ABD'den bir teklif aldığını... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T12:07+0300
2026-09-30T12:07+0300
2026-09-30T12:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Muhacerani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin de, dün akşamki kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladını eklediMohajerani, X'te yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de dün yapılan kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladığını belirtti. ABD'nin yanıtına ilişkin ayrıntı vermedi.İran basınına göre ayrıca Arakçi toplantıda, Körfez liderleriyle yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere New York'a yaptığı son seyahatin ayrıntılarını ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye ilettiği şartları da anlattı.ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasının ardından körfez ülkeleriyle görüşmeler yapmıştı.En son ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan varlıkları serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında boğazı bir hafta içinde açmayı öngören Tahran teklifini reddettiğini söyledi.Hafta sonu belirsizliğe yol açan bu açıklamaya rağmen New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculardan haber beklediğini belirtti. Bu süreçte ise Katar arabuluculuk yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html
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abd, i̇ran, haberler, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
İran: ABD'den bir teklif aldık
12:07 30.09.2026 (güncellendi: 12:43 30.09.2026)
Hükümet sözcüsü Fatima Muhacerani, İran'ın süregelen savaşla ilgili "çıkmazı aşmak" için diplomatik çabaların bir parçası olarak ABD'den bir teklif aldığını söyledi.
Muhacerani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin de, dün akşamki kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladını ekledi
Mohajerani, X'te yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de dün yapılan kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladığını belirtti. ABD'nin yanıtına ilişkin ayrıntı vermedi.
İran basınına göre ayrıca Arakçi toplantıda, Körfez liderleriyle yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere New York'a yaptığı son seyahatin ayrıntılarını ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye ilettiği şartları da anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasının ardından körfez ülkeleriyle görüşmeler yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan varlıkları serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında boğazı bir hafta içinde açmayı öngören Tahran teklifini reddettiğini söyledi.
Hafta sonu belirsizliğe yol açan bu açıklamaya rağmen New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculardan haber beklediğini belirtti. Bu süreçte ise Katar arabuluculuk yürütüyor.