https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/iran-abdden-bir-teklif-aldik-1109154900.html

İran: ABD'den bir teklif aldık

İran: ABD'den bir teklif aldık

Sputnik Türkiye

Hükümet sözcüsü Fatima Muhacerani, İran'ın süregelen savaşla ilgili "çıkmazı aşmak" için diplomatik çabaların bir parçası olarak ABD'den bir teklif aldığını... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T12:07+0300

2026-09-30T12:07+0300

2026-09-30T12:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Muhacerani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin de, dün akşamki kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladını eklediMohajerani, X'te yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de dün yapılan kabine toplantısında teklifin alındığını doğruladığını belirtti. ABD'nin yanıtına ilişkin ayrıntı vermedi.İran basınına göre ayrıca Arakçi toplantıda, Körfez liderleriyle yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere New York'a yaptığı son seyahatin ayrıntılarını ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye ilettiği şartları da anlattı.ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasının ardından körfez ülkeleriyle görüşmeler yapmıştı.En son ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan varlıkları serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında boğazı bir hafta içinde açmayı öngören Tahran teklifini reddettiğini söyledi.Hafta sonu belirsizliğe yol açan bu açıklamaya rağmen New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculardan haber beklediğini belirtti. Bu süreçte ise Katar arabuluculuk yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html

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