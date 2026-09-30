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Almanya, askerlerinin BM Güney Sudan Misyonu'ndaki görev süresini uzatıyor
Almanya, askerlerinin BM Güney Sudan Misyonu'ndaki görev süresini uzatıyor
Sputnik Türkiye
Alman hükümeti, Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesi nedeniyle BM misyonunda görev yapan Alman askerlerinin görev süresini 31 Ekim... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:12+0300
2026-09-30T16:12+0300
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güney sudan
almanya
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Almanya, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'ndaki (UNMISS) askeri varlığını sürdürmeye hazırlanıyor. Hükümet, mevcut görev süresinin sona ereceği 31 Ekim 2026'dan itibaren misyonun bir yıl daha devam etmesini kararlaştırdı.Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada bakanlar kurulunda, en fazla 50 Alman askerinin UNMISS bünyesinde görev yapmaya devam etmesine karar verildiğini ifade etti.Alman hükümeti, görev süresinin uzatılmasına gerekçe olarak Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesini gösteriyor.Mevcut Alman askerlerinin görev süresi 31 Ekim 2026'da sona erecek. Görev süresinin uzatılabilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) onayı gerekiyor.Alman askerleri UNMISS kapsamında ağırlıklı olarak misyonun karargahlarında görev yapıyor.Burada komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem subayı olarak çalışan Alman personel, ihtiyaç halinde BM'nin diğer personelinin eğitim ve mesleki gelişimine de sınırlı sürelerle destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/irakta-donum-noktasi-abd-ve-muttefiklerinin-12-yildir-suren-operasyonu-sona-erdi-1109153449.html
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güney sudan, almanya, federal meclis, alman federal meclisi (bundestag), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
güney sudan, almanya, federal meclis, alman federal meclisi (bundestag), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Almanya, askerlerinin BM Güney Sudan Misyonu'ndaki görev süresini uzatıyor

16:12 30.09.2026
© AP Photo / Matthew AbbottUNMISS
UNMISS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Matthew Abbott
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Alman hükümeti, Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesi nedeniyle BM misyonunda görev yapan Alman askerlerinin görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın yürürlüğe girmesi için Federal Meclis'in onayı gerekiyor.
Almanya, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'ndaki (UNMISS) askeri varlığını sürdürmeye hazırlanıyor. Hükümet, mevcut görev süresinin sona ereceği 31 Ekim 2026'dan itibaren misyonun bir yıl daha devam etmesini kararlaştırdı.
Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada bakanlar kurulunda, en fazla 50 Alman askerinin UNMISS bünyesinde görev yapmaya devam etmesine karar verildiğini ifade etti.
Alman hükümeti, görev süresinin uzatılmasına gerekçe olarak Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesini gösteriyor.
Mevcut Alman askerlerinin görev süresi 31 Ekim 2026'da sona erecek. Görev süresinin uzatılabilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) onayı gerekiyor.
Alman askerleri UNMISS kapsamında ağırlıklı olarak misyonun karargahlarında görev yapıyor.
Burada komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem subayı olarak çalışan Alman personel, ihtiyaç halinde BM'nin diğer personelinin eğitim ve mesleki gelişimine de sınırlı sürelerle destek veriyor.
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