https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/dubaiden-havalanan-ve-israile-giden-yolcu-ucagi-kacirilma-kodu-verdi-1109149294.html

Dubai'den havalanan ve İsrail'e giden yolcu uçağı kaçırılma kodu verdi

Dubai'den havalanan ve İsrail'e giden yolcu uçağı kaçırılma kodu verdi

Sputnik Türkiye

Dubai'den Tel Aviv'e giden flydubai uçağında dikkat çekici bir acil durum yaşandı. Yaklaşık 150 yolcu taşıdığı belirtilen uçağın, havacılıkta yasa dışı... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T09:49+0300

2026-09-30T09:49+0300

2026-09-30T09:50+0300

dünya

flydubai

suudi arabistan

dubai

i̇srail

haberler

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095799016_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_197e00f3c69b105cf2025e47e05d871e.jpg

Dubai-Tel Aviv hattında sefer yapan bir yolcu uçağıyla ilgili kaçırılma alarmı iddiası gündeme geldi. İsrail basınına dayandırılan ilk bilgilere göre, flydubai'ye ait uçak uçuş sırasında acil durum sinyali verdi.Uçağın yaklaşık 150 yolcu taşıdığı ve bir aşamada havacılıkta yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarını bildirmek için kullanılan 7500 transponder kodunu gönderdiği öne sürüldü. Uçağın gerçekten kaçırıldığına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir doğrulama yapılmadı.Dubai-Tel Aviv uçağı Suudi Arabistan üzerinde döndüİlk haberlerde uçağın uçuş takip sistemlerinden bir süre kaybolduğu ve Suudi Arabistan'a yöneldiği ileri sürüldü.Güncel haberlerde ise uçağın Suudi Arabistan hava sahası üzerinde dönüş yaptığı sırada acil durum sinyali verdiği bildiriliyor. Uçağın nihai rotası ve acil durumun nedeni konusunda henüz resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Dubai ile Tel Aviv arasında flydubai dahil farklı havayolu şirketleri tarafından doğrudan seferler gerçekleştiriliyor. Uçuş süresi yaklaşık üç buçuk saat sürüyor.7500 kodu ne anlama geliyor?Olayda en fazla dikkat çeken ayrıntı ise 7500 kodu oldu.Havacılıkta uçakların hava trafik kontrolüne durumlarını bildirmesini sağlayan dört haneli transponder kodları kullanılıyor. 7500, uçağın yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını bildirmek için kullanılan özel acil durum kodu olarak biliniyor.Bu nedenle söz konusu kodun gönderildiğine ilişkin haberler kısa sürede “uçak kaçırıldı” iddialarını beraberinde getirdi. Ancak 7500 koduna ilişkin ilk haberler tek başına uçakta gerçekten bir kaçırma eylemi yaşandığını doğrulamıyor.Uçağın takip sisteminden kaybolduğu öne sürüldüİsrail basınına dayandırılan ilk haberlerde uçağın uçuş takip sistemlerinde görünmez hale geldiği de ileri sürüldü.Bir uçağın çevrim içi uçuş takip platformlarında görünmemesi ise tek başına olağan dışı bir olayın kanıtı değil. Uçakların takip sistemlerinde görünürlüğü kullanılan veri kaynağına, kapsama alanına ve uçağın transponderinden alınabilen bilgilere göre değişebiliyor.Bu nedenle hem 7500 kodu hem de uçağın bir süre takip edilemediğine ilişkin bilgilerin resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.Suudi Arabistan'a iniş iddiasıİlk haberlerde uçağın Suudi Arabistan'a iniş yapmasının beklendiği de öne sürüldü. Daha sonraki haberlerde ise uçağın Suudi Arabistan üzerinde dönüş yaptığı bilgisi yer aldı.Olayın nedeninin teknik bir sorun, yanlış kod girişi, güvenlik tehdidi veya gerçek bir yasa dışı müdahale olup olmadığı konusunda şu aşamada doğrulanmış ayrıntı bulunmuyor.Uçağın taşıdığı yolcuların durumuna ilişkin de resmi makamlar veya havayolu şirketi tarafından kapsamlı bir açıklama henüz yayımlanmadı.Kaçırılma iddiası henüz doğrulanmadıBazı bölgesel haber kaynakları olayı doğrudan uçak kaçırma vakası olarak duyururken, diğer kaynaklar yalnızca uçağın acil durum sinyali verdiğini bildiriyor. Bu nedenle olayın niteliğine ilişkin haberler arasında önemli bir fark bulunuyor.Şu aşamada teyit edilebilen temel bilgi, Dubai-Tel Aviv güzergâhındaki flydubai uçağıyla ilgili bir acil durum yaşandığı ve uçağın Suudi Arabistan üzerinde dönüş yaptığı yönündeki haberler.Uçağın gerçekten 7500 kodunu neden gönderdiği, Suudi Arabistan'a iniş yapıp yapmadığı ve olayın bir kaçırma girişimiyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

suudi arabistan

dubai

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

flydubai, suudi arabistan, dubai, i̇srail, haberler, ortadoğu