https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fransada-enflasyon-beklentileri-asti-enerji-fiyatlari-yuzde-212-artti-1109161658.html
Fransa'da enflasyon beklentileri aştı: Enerji fiyatları yüzde 21.2 arttı
Fransa'da enflasyon beklentileri aştı: Enerji fiyatları yüzde 21.2 arttı
Sputnik Türkiye
Fransa'da AB uyumlu yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle eylülde yüzde 3.4'e yükselerek yüzde 3.1'lik piyasa beklentisini aştı... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T13:59+0300
2026-09-30T13:59+0300
2026-09-30T13:59+0300
ekonomi̇
avrupa
fransa
avrupa merkez bankası (ecb)
euro bölgesi
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Fransa'da eylül ayında enerji, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artış, yıllık enflasyonun hızlanmasına neden oldu. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve doğal gaz piyasalarına etkisiyle enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 21.2'ye ulaştı.Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 2.6 olan AB uyumlu yıllık enflasyon eylülde yüzde 3.4'e ulaştı. Piyasa beklentisi enflasyonun eylülde yüzde 3.1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.Fransa'nın ulusal standartlara göre hesaplanan yıllık enflasyonu da yüzde 3'e çıktı. Söz konusu oran ağustosta yüzde 2.4 seviyesindeydi.Enerji maliyetleri ana etkenOrta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel akaryakıt ve gaz piyasalarına yansımasıyla Fransa'da enerji fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 21.2 arttı ve enflasyondaki yükselişin ana sebebi oldu. Enerji fiyatları ağustosta yıllık yüzde 16.7 artmıştı.Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ağustostaki yüzde 1.1 seviyesinden yüzde 1.5'e çıktı.Hizmet enflasyonu ise konaklama ve ulaştırma sektörlerindeki dönemsel fiyat düşüşlerinin geçen yıla kıyasla daha sınırlı kalması sebebiyle yüzde 1.9'dan yüzde 2.2'ye yükseldi.Tütün fiyatları yıllık bazda geçen ayla aynı hızda artarken, sanayi ürünlerindeki fiyat düşüşleri yavaşladı.ECB üzerindeki faiz baskısı artıyorEuro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.Fransa'da eylülde yüzde 3.4'e tırmanan enflasyonun ardından ekonomistler, Euro Bölgesi genel enflasyonunun eylülde yüzde 3.6'ya ulaşabileceğini öngörüyor.Bazı uzmanlar ise Fransa'daki enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'e tırmanabileceğini tahmin ediyor.Petrol fiyatlarındaki şokun beslediği enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, en son 10 Eylül'deki toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.50'ye yükseltmiş ve bu adım Bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.Fransa'dan gelen son veriler sonrası finans piyasaları, ECB'nin yılın geri kalanında yeni sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor. Analistler, ekonomik büyümeyi baskılama riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası uygulamalarının devam edebileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html
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avrupa, fransa, avrupa merkez bankası (ecb), euro bölgesi, ab
avrupa, fransa, avrupa merkez bankası (ecb), euro bölgesi, ab
Fransa'da enflasyon beklentileri aştı: Enerji fiyatları yüzde 21.2 arttı
Fransa'da AB uyumlu yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle eylülde yüzde 3.4'e yükselerek yüzde 3.1'lik piyasa beklentisini aştı. Enflasyon ağustosta yüzde 2.6 seviyesindeydi.
Fransa'da eylül ayında enerji, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artış, yıllık enflasyonun hızlanmasına neden oldu. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve doğal gaz piyasalarına etkisiyle enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 21.2'ye ulaştı.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 2.6 olan AB uyumlu yıllık enflasyon eylülde yüzde 3.4'e ulaştı. Piyasa beklentisi enflasyonun eylülde yüzde 3.1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Fransa'nın ulusal standartlara göre hesaplanan yıllık enflasyonu da yüzde 3'e çıktı. Söz konusu oran ağustosta yüzde 2.4 seviyesindeydi.
Enerji maliyetleri ana etken
Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel akaryakıt ve gaz piyasalarına yansımasıyla Fransa'da enerji fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 21.2 arttı ve enflasyondaki yükselişin ana sebebi oldu. Enerji fiyatları ağustosta yıllık yüzde 16.7 artmıştı.
Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ağustostaki yüzde 1.1 seviyesinden yüzde 1.5'e çıktı.
Hizmet enflasyonu ise konaklama ve ulaştırma sektörlerindeki dönemsel fiyat düşüşlerinin geçen yıla kıyasla daha sınırlı kalması sebebiyle yüzde 1.9'dan yüzde 2.2'ye yükseldi.
Tütün fiyatları yıllık bazda geçen ayla aynı hızda artarken, sanayi ürünlerindeki fiyat düşüşleri yavaşladı.
ECB üzerindeki faiz baskısı artıyor
Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.
Fransa'da eylülde yüzde 3.4'e tırmanan enflasyonun ardından ekonomistler, Euro Bölgesi genel enflasyonunun eylülde yüzde 3.6'ya ulaşabileceğini öngörüyor.
Bazı uzmanlar ise Fransa'daki enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'e tırmanabileceğini tahmin ediyor.
Petrol fiyatlarındaki şokun beslediği enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, en son 10 Eylül'deki toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.50'ye yükseltmiş ve bu adım Bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.
Fransa'dan gelen son veriler sonrası finans piyasaları, ECB'nin yılın geri kalanında yeni sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor. Analistler, ekonomik büyümeyi baskılama riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası uygulamalarının devam edebileceğini belirtiyor.