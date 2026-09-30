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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-portfoy-yonetim-kurulu-baskani-ve-ceosu-adliye-ssevk-edildi-1109153294.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:42+0300
2026-09-30T11:49+0300
türki̇ye
tera portföy
adliye
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.Aralarında eski Survivor yarışmacısı da varİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ile İbrahim Halil Rat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-survivor-eski-yarismacisi-fatmagul-lafcinin-da-gozaltina-alindigi-ortaya-cikti--1109046454.html
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tera portföy, adliye, fon soruşturması
tera portföy, adliye, fon soruşturması

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi

11:42 30.09.2026 (güncellendi: 11:49 30.09.2026)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Aralarında eski Survivor yarışmacısı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ile İbrahim Halil Rat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Fatmagül Lafçı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı
25 Eylül, 16:23
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