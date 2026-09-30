https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-portfoy-yonetim-kurulu-baskani-ve-ceosu-adliye-ssevk-edildi-1109153294.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T11:42+0300

2026-09-30T11:42+0300

2026-09-30T11:49+0300

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adliye

fon soruşturması

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.Aralarında eski Survivor yarışmacısı da varİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ile İbrahim Halil Rat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-survivor-eski-yarismacisi-fatmagul-lafcinin-da-gozaltina-alindigi-ortaya-cikti--1109046454.html

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