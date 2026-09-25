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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-survivor-eski-yarismacisi-fatmagul-lafcinin-da-gozaltina-alindigi-ortaya-cikti--1109046454.html
Fon soruşturmasında Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden birinin Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Fakı Lafçı olduğu ortaya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
survivor
fon
soruşturma
fatmagül fakı lafçı
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Survivor yarışmacısı olan ve 'Yerli Adriana Lima' olarak tanınan Fatmagül Fakı Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. 524 kat kazanç sağladıkları iddia ediliyorPusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 6’sı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında, fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı öne sürülen isimler arasında “yerli Adriana Lima” olarak tanınan Fatmagül Lafçı’nın da yer aldığı ortaya çıktı.Survivor'da yarışmıştıSurvivor yarışmasıyla tanınan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile dünyaevine girmişti. Fatmagül Fakı Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-3uncu-dalga-operasyon-kapali-fonda-islem-yapan-6-supheliye-gozalti-1109037044.html
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survivor, fon, soruşturma, fatmagül fakı lafçı , gözaltı
survivor, fon, soruşturma, fatmagül fakı lafçı , gözaltı

Fon soruşturmasında Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı

16:23 25.09.2026 (güncellendi: 16:25 25.09.2026)
Fatmagül Lafçı sosyal medya
Fatmagül Lafçı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Fon soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden birinin Survivor eski yarışmacısı Fatmagül Fakı Lafçı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Survivor yarışmacısı olan ve 'Yerli Adriana Lima' olarak tanınan Fatmagül Fakı Lafçı'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

524 kat kazanç sağladıkları iddia ediliyor

Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 6’sı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında, fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı öne sürülen isimler arasında “yerli Adriana Lima” olarak tanınan Fatmagül Lafçı’nın da yer aldığı ortaya çıktı.
Fatmagül Lafçı sosyal medya
Fatmagül Lafçı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
Fatmagül Lafçı sosyal medya

Survivor'da yarışmıştı

Survivor yarışmasıyla tanınan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile dünyaevine girmişti. Fatmagül Fakı Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan 6 şüpheliye gözaltı
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