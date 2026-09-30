Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/bakan-gurlek-suctan-elde-edildigi-tespit-edilen-mal-varligi-degerleri-tmsf-bunyesinde-olusturulacak-1109167848.html
Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak
Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:55+0300
2026-09-30T16:55+0300
türki̇ye
akın gürlek
tmsf
fon soruşturması
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e03d5c6f06eac40a09c189bb3cd89883.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürdürülen fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini belirtti. Haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiye yönelik beşinci dalga operasyonun yapıldığını dile getiren Bakan Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" açıklaması yaptı. Beşinci dalga operasyon yapıldıSosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" paylaşımında bulundu. 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekteBakan Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-portfoy-yonetim-kurulu-baskani-ve-ceosu-adliye-ssevk-edildi-1109153294.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_64ecda621c722a49f64c0e46e2cc8b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, tmsf, fon soruşturması, gözaltı
akın gürlek, tmsf, fon soruşturması, gözaltı

Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak

16:55 30.09.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona aktarılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürdürülen fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini belirtti. Haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiye yönelik beşinci dalga operasyonun yapıldığını dile getiren Bakan Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" açıklaması yaptı.

Beşinci dalga operasyon yapıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" paylaşımında bulundu.

26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte

Bakan Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su adliye sevk edildi
11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала