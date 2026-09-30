https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/bakan-gurlek-suctan-elde-edildigi-tespit-edilen-mal-varligi-degerleri-tmsf-bunyesinde-olusturulacak-1109167848.html
Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak
Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:55+0300
2026-09-30T16:55+0300
2026-09-30T16:55+0300
türki̇ye
akın gürlek
tmsf
fon soruşturması
gözaltı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürdürülen fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini belirtti. Haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiye yönelik beşinci dalga operasyonun yapıldığını dile getiren Bakan Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" açıklaması yaptı. Beşinci dalga operasyon yapıldıSosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" paylaşımında bulundu. 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekteBakan Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-portfoy-yonetim-kurulu-baskani-ve-ceosu-adliye-ssevk-edildi-1109153294.html
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akın gürlek, tmsf, fon soruşturması, gözaltı
akın gürlek, tmsf, fon soruşturması, gözaltı
Bakan Gürlek: Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleri TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona aktarılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürdürülen fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217'ye yükseldiğini belirtti. Haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiye yönelik beşinci dalga operasyonun yapıldığını dile getiren Bakan Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" açıklaması yaptı.
Beşinci dalga operasyon yapıldı
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" paylaşımında bulundu.
26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte
Bakan Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."