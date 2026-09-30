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CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi
CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi
Sputnik Türkiye
CHP'de Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edildi?Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/chp-ydk-toplandi-9-milletvekili-ve-1-belediye-baskani-hakkinda-karar-1108864315.html
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sancaktepe
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sarıyer, sancaktepe, kadıköy, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mesut kösedağı, alper yeğin, yeni parti
sarıyer, sancaktepe, kadıköy, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mesut kösedağı, alper yeğin, yeni parti

CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi

17:09 30.09.2026 (güncellendi: 17:11 30.09.2026)
CHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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Ayrıntılar geliyor
CHP'de Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.

CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edildi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verdi.
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
POLİTİKA
CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar
18 Eylül, 18:11
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