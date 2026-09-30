https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/chpde-kadikoy-sariyer-ve-sancaktepe-belediye-baskanlari-ihrac-edildi-1109168276.html

CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi

CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi

Sputnik Türkiye

CHP'de Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T17:09+0300

2026-09-30T17:09+0300

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türki̇ye

sarıyer

sancaktepe

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cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

mesut kösedağı

alper yeğin

yeni parti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edildi?Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/chp-ydk-toplandi-9-milletvekili-ve-1-belediye-baskani-hakkinda-karar-1108864315.html

türki̇ye

sarıyer

sancaktepe

kadıköy

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