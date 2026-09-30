https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/chpde-kadikoy-sariyer-ve-sancaktepe-belediye-baskanlari-ihrac-edildi-1109168276.html
CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi
CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi
Sputnik Türkiye
CHP'de Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T17:09+0300
2026-09-30T17:09+0300
2026-09-30T17:11+0300
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sancaktepe
kadıköy
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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alper yeğin
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edildi?Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/chp-ydk-toplandi-9-milletvekili-ve-1-belediye-baskani-hakkinda-karar-1108864315.html
türki̇ye
sarıyer
sancaktepe
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sarıyer, sancaktepe, kadıköy, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mesut kösedağı, alper yeğin, yeni parti
sarıyer, sancaktepe, kadıköy, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mesut kösedağı, alper yeğin, yeni parti
CHP'de Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları ihraç edildi
17:09 30.09.2026 (güncellendi: 17:11 30.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
CHP'de Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları partiden ihraç edildi.
CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edildi?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verdi.